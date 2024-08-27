moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

星星地產：不追雨後撻訂買家差價 已過入伙高峰期 累售303伙暫錄4伙取消交易

【明報專訊】早前有報道指長實（1113）擬向系內洪水橋樓盤#LYOS撻訂買家，追收單位重售差價，而成市場熱話之際，中小型發展商星星地產（1560）旗下元朗「雨後」，除推出新招促銷，向指定單位買家送贈車位或樓價直減100萬元優惠外，並承諾不向撻訂買家，追收單位重售後的差價。本報翻查資料，雨後去年3月開售至今累錄僅4宗撻訂，有3伙已重售，其中1伙今年2月重售的兩房戶，新成交價較去年3月首次售出時，賣平87萬元或13%。

明報記者 程偉軒、 江俊洋 、林可為

雨後為星星地產在本港首個住宅發展項目，去年3月開售至今累沽約303伙，佔全盤單位總數335伙九成，吸金逾18億元，並於去年第四季已入伙，除食正「撤辣」效應外，亦已過入伙高峰期。據雨後成交紀錄冊顯示，去年3月至今，雨後共錄4宗撻訂，估計相關買家遭沒收訂金5%至10%，4宗撻訂料涉殺訂總額約149萬元。值得留意的是，上述4宗撻訂中，發展商已重售3伙，其中兩伙的重售成交價，與首次售出時的成交價一樣。

4宗撻訂僅一宗重售低於撻訂價

至於新成交價比舊價低的單位，屬9樓G室、實用454方呎兩房戶，去年3月以665.06萬元、實呎1.46萬元售出，買家當時採建築期付款，買家於今年1月撻大訂，發展商2月再以577.69萬元、實呎1.27萬元售出，較去年賣平87萬元或13%，惟新買家採45日成交期，成交價之差別料與買家付款辦法不同有關。

對於最近有發展商向撻訂新盤買家追討差價，星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，集團承諾即日起不會向旗下項目的撻訂買家追收差價，期望此舉可增加買家入市信心，又指若美國聯儲局於年底前不減息，將向買家提供樓價1％回贈作利息保障優惠。

高臨5月撻訂貨 6月賣貴3%重售

此外，值得一提的是，個別重售的撻訂單位，即使發展商加價亦獲承接；以資策（0497）佐敦高臨為例，原於今年5月以531.6萬元、實呎1.95萬元售出的A1座16樓G室，屬實用272方呎一房戶，買家之後撻訂，發展商修改價單提價3%，於6月以547.5萬元、呎價2.01萬元再售出。

另一方面，雨後昨日上載修訂版價單，推出全新置業優惠，本周五起生效，星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，買家9月16日美國聯儲局議息前購買指定單位（包括6伙3房、4伙特色戶），可獲一個價值149萬元的住宅車位，或可選擇樓價直減100萬元，以入場單位8樓E室為例，實用面積717方呎3房戶，不選擇車位而減價100萬元，扣除其他折扣，折實價為861萬元，呎價12,009元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款