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名日‧九肚山兩房632萬沽 4年蝕三成

【明報專訊】去年初入伙的沙田九肚山的名日‧九肚山，早前發展商劈價促銷餘貨，令部分屋苑業主腳軟。有區內代理表示，市場新錄屋苑第2座中層E室，實用面積505方呎兩房間隔，以632萬元成交，呎價12,515元，兩者均為屋苑新低價。買家為本地客，2020年10月854.3萬元一手購入，持貨近4年，帳面蝕222.3萬元或26%，惟成交紀錄冊顯示原業主可獲2%回贈，涉約17萬元，連使費料實蝕約252萬元或約三成。

康樂園單號屋1800萬元沽

3年實蝕近300萬

新界老牌豪宅屋苑亦錄二手蝕讓，中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔康樂園第11街單號屋，實用面積1214方呎，以1800萬元沽出，實呎14,827元，買家為同區家庭客。

原業主2021年約1987萬元購入，帳面蝕讓約187萬元或約9%，連使費計料實蝕近300萬元或約15%。

YOHO Town兩房售525萬 蝕21%

至於元朗錦綉花園本月暫錄約10宗成交，較上月全月兩宗活躍，中原副區域營業經理劉喜燕表示，屋苑I段2街單號屋，實用面積848方呎，3房間隔，以770萬元沽出，實呎約9080元，成交價及呎價均見今年屋苑同類新低。原業主2011年450萬元購入，帳面獲利約320萬元或71%。同區YOHO Town過去周末連錄兩宗成交，中原副區域營業經理王勤學表示，其中2座中層B室，實用393方呎，兩房間隔，以525萬元易手，呎價13,359元。原業主2020年9月630萬元買入，帳面蝕105萬元或17%，連使費料實蝕約131萬元或21%。

黃埔頂層3房1套戶788萬易手

美聯高級分區營業經理陸偉略表示，十大屋苑之一紅磡黃埔花園，新錄12期第4座頂層戶，屬升降機不到樓層，實用729方呎，3房1套房間隔，獲區內買家以788萬元承接自用，實呎10,809元。

原業主1990年12月約135萬元購入，持貨近34年，帳面賺約653萬元或約4.8倍。

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