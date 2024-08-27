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凱玥首錄租賃 4房月租近13萬呎租69元

【明報專訊】市場再有大額租務成交，其中合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，剛錄得首宗租務成交，一個4房單位以約12.8萬元租出，實用呎租約69元水平。

市場消息指出，凱玥1座低層A室，實用1864方呎4房雙套連私人電梯大堂，以月租約12.8萬元租出，呎租約69元。

業主今年4月約5546萬元一手購入，當時有指買家以逾2.3億元連購四伙，現租出其中一伙，租金回報約2.7厘。位於利南道66號的凱玥，合共提供295伙，自2023年初錄得首宗成交以來，暫售出32伙，佔項目單位總數約一成。

嘉雲臺3房月租6萬 呎租40元

跑馬地豪宅屋苑亦錄得大額租務成交。中原高級資深分區營業經理許妙嫦表示，渣甸山嘉雲臺7座低層B室，實用面積1507方呎3房1套間隔，向西北望內園景，業主以6.5萬元放盤，獲外區客議價5000元，以6萬元承租，實用呎租39.8元；業主2020年4100萬元購入，租金回報約1.8厘。

市場再錄專才客租樓個案。美聯高級分區營業經理何振榮表示，荃灣海之戀2期愛炫美3A座中層D室，實用面積約820方呎，3房1套連工人套間隔，向南望海景，獲專才家庭客以3.5萬元承租，實用呎租約42.7元。業主2017年1513萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

專才家庭客3.5萬租海之戀3房戶

另中原資深分區營業經理鄭俊輝表示，柴灣杏花邨42座高層8室，實用面積858方呎，4房1套間隔，享海景，以3.4萬元租出，實用呎租近40元，租客為家庭客；業主2015年以1538萬元購入，享約2.7厘租金回報。

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