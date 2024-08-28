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皇第複式轉陣放租 意向月租142萬 PRINCE WESIDENCE租出逾五成 平均呎租逾50元

【明報專訊】市場憧憬9月美國有機會啟動減息，但本港樓市「樓價跌、租金升」的走勢持續，再有發展商變陣，將新盤待售單位轉為招租；資策（0497）及泛海（0129）等合作、已屆現樓的渣甸山豪宅皇第，推出一伙實用面積5696方呎的複式戶招租，意向呎租高達250元，推算月租有機會逾142萬元。事實上，除超級豪宅，主打中小型單位、其士國際（0025）旗下何文田太子道西PRINCE WESIDENCE，自本月中宣布全幢招租後，已有逾半單位租出，平均實用呎租逾50元。

明報記者 江俊洋

皇第自2020年1月起開展銷售，現餘4伙待售，其中19樓、20樓A室複式戶轉陣改為招租；單位實用面積5696方呎、4房3套設計，發展商表示附價值逾5000萬元裝修及家具。資策地產執行董事何樂輝表示，上述單位意向呎租約250元，如美國下月落實減息，儘管本港未必即時跟隨，但消息將利好市場氣氛。以此推算，若單位以意向呎租獲承租，月租將高達逾142萬元。

5696呎4房設計 呎租擬250元

皇第提供16伙，迄今售出12伙，吸金逾25.5億元，而項目所在的渣甸山有不少名人聚居及持有物業，包括人稱「大劉」的富商劉鑾雄、合和實業主席胡應湘等。

翻查資料，港島超級豪宅不乏大額租賃成交，如山頂MOUNT NICHOLSON一幢雙號屋，實用面積7008方呎4房設計、連2761方呎花園和2653方呎庭院等，上月以月租約80萬元租出，實用呎租約114元；以業主2019年約5.8億元購入計，享租金回報率約1.7厘。

MOUNT NICHOLSON洋房月租高見80萬

事實上，住宅租務市况活躍，不乏發展商將旗下新盤單位，透過轉賣為租，以增加公司的現金流；提供58伙、其士國際旗下太子道西PRINCE WESIDENCE，不足兩周以來錄逾800人參觀現樓。其士銷售及市場部經理曾家進表示，整個項目已租出逾50%單位，1房戶月租介乎1.6萬至2.3萬元、兩房戶月租2.66萬至3.6萬元不等，個別最高呎租達64元。據了解，PRINCE WESIDENCE平均實用呎租超過50元，屬相當不俗水平；項目主打實用面積329至579方呎的1房及兩房戶，另有8伙特色高層兩房至4房大單位，實用面積963至2528方呎。

分析：即使減息 發展商仍保留部分單位收租

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，專才及內地生持續來港，帶動住宅租務需求，加上新盤交投轉靜，部分發展商觀察市况後，調整部署將部分待售單位放租，一方面可回應市場需求，同時單位不用空置，亦減低發展商成本，屬雙贏局面。他續稱，即使9月起開始減息，但樓價至年底前相信只會保持平穩，發展商仍會考慮將部分待售單位放租，當中以市區中小型單位為主。

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