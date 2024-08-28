海璇2B2期連沽3伙 吸金逾1.32億

朱慧珊6160萬購朗濤特色戶

雖然整體一手市况淡靜，但不乏名人入市個案；淡出幕前工作多年的藝人朱慧珊，上月底購入由鷹君（0041）發展的大埔白石角朗濤特色大戶，成交價6160.5萬元、實呎逾2.2萬元。可留意是，朱慧珊是次以公司名義入市，由於政府今年2月底宣布全面「撤辣」，故朱氏只需支付4.25%稅款、即約261.8萬元，相較「撤辣」前需付15%辣稅涉約924萬元，料節省稅項開支約662萬元。

資料顯示，成交單位為朗濤H1座花園複式戶，實用面積2775方呎4房雙套間隔、附824方呎花園，登記買家為FAMOUS ELEGANT LIMITED，註冊公司董事為朱慧珊（CHU, WAI SHAN JACLYN），據成交紀錄冊顯示，朱氏採用1080天成交期，並可提前入住。

另新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森系列，最新以479.1萬元售出第1座22樓K室，實用面積260方呎1房戶、實呎1.84萬元；項目上月推出至今累沽313伙，吸金近21.5億元。綜合市場資訊，8月至今整體一手成交錄約440宗。