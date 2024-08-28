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太古城天台戶呎售1.16萬 跌價三成

【明報專訊】雖然市場對減息預期升溫，但未助二手樓價回穩，港島區連錄低價成交。中原高級區域營業董事張光耀表示，港島東藍籌屋苑太古城8月至今暫錄約21宗買賣，已超上月全月18宗約17%，其中洞庭閣一個連天台特色戶，實用面積489方呎兩房間隔，原於5月以610萬元售出，惟其後買家撻訂，賣方殺訂後將物業重售叫價620萬元，近日減價40萬元或6.5%後，以580萬元售出、實呎11,861元，較5月原售價賣平30萬元或5%。

不過，原業主早於2001年以205萬元購入，持貨23年，帳面仍賺375萬元或約1.8倍。翻查資料，單位同層另一連同類天台單位，實用面積580方呎兩房戶，去年2月以988萬元易手、實呎約1.7萬元，以成交呎價計，較同類1年半前下調逾三成。

比華利山4房呎售1.8萬 料為7年新低

另市場消息稱，跑馬地豪宅比華利山新錄B座低層2室成交，實用面積1409方呎4房1套間隔，以2550萬元易手、實呎18,098元，料為屋苑約7年來呎價新低，並較單位對下兩層同類單位，於2017年的成交價2580萬元，還要低30萬元或約1%。上述新成交單位原業主，早於1996年以1072萬元購入，持貨28年，帳面仍賺1478萬元或約1.4倍。

半山壹號3房業主微蝕離場

另資料顯示，何文田半山壹號半山徑22號低層單位，實用面積1155方呎3房1套間隔，以2000萬元易手、實呎17,316元；原業主2014年以1918萬元購入，持貨10年，帳面雖賺82萬元或4%，惟扣除使費後有可能倒蝕約25萬元或1%。

大埔中心兩房308萬沽 業主輸三成

此外，資料顯示大埔中心第22座低層A室，實用面積325方呎兩房間隔，望內園景及部分河景，以308萬元易手、實呎9477元；新買家登記英文姓名屬普通話拼音，料具內地背景；原業主2017年以438萬元購入，持貨7年，帳面蝕130萬元或約30%，連使費料實蝕143萬元或33%。

紀錄顯示，單位對上兩層之同類A室，於3月「撤辣」後不久以396萬元售出，反映是次成交價較同類約5個月前，低88萬元或22%。

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