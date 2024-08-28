moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新世界粉嶺北擬建2300伙住宅

【明報專訊】發展商積極推進北部都會區的發展計劃，新世界（0017）最新就粉嶺北第14區地皮，向城規會申請放寬建築物高度限制，計劃興建4幢住宅大廈、提供2300伙中小型單位，總樓面涉約111.8萬方呎，暫定2029年落成，預計可容納人口約6440人。

料2029年落成 容納6440人

據城規會文件顯示，上述地點位於粉嶺北新發展區第14區，即馬適路，地皮面積約15.53萬方呎，擬以總地積比率7.2倍發展，建築物高度限制由140米（主水平基準以上，下同），放寬近3%至約144.1米。

總樓面逾111萬呎 單位平均417呎

上述計劃擬興建4幢樓高32樓住宅大廈，提供約2300伙、平均面積約417方呎的單位，總樓面約111.8萬方呎。申請人指出，項目將採用組裝合成建築法（MiC）興建，是次要求放寬建築物高度限制，是為了容納因採用MiC需要的雙層樓板，以及輕微增加之樓板厚度，放寬高限幅度非常輕微，亦與周邊的發展相容。

翻查資料，上述地皮為已故創辦人「彤叔」鄭裕彤或相關人士，約於2000年以約3億元購入的粉嶺北烏鴉落陽土地，2006年曾作低密度住宅發展涉約70伙，但只興建了外牆，並沒進行內部裝修，也一直未有出售；物業空置多時，新世界於2022年疫情期間，借出地皮作社區隔離設施，並於今年5月獲屋宇署批出建築圖則，而配合北都發展，新世界落實原址換地，尚待完成修訂契約。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款