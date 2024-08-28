灣仔銀主商廈物業放售 市值3.4億

另再有名人家族成員放售工商舖物業，美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，獲委託出售中環荷里活道224至226號季愷樓地下舖位及閣樓，總面積約1350方呎，業主意向售價約2580萬元，每方呎意向價約1.9萬元。據悉，物業由傅老榕家族成員傅鍾立愛於2012年6月3730萬元購入，及後由另一家族成員傅潔嫻或相關人士持有，若以意向價出售，帳面有可能蝕1150萬元或31%。

傅老榕家族成員放售荷里活道舖 意向呎價1.9萬

另中原（工商舖）高級分區營業董事馮潔玲表示，上環永安集團大廈28樓3至7室放售，總面積約5912方呎，業主意向價約1.23億元、意向呎價約2.08萬元；據悉，業主原以1.47億元放盤，近日調低叫價2400萬元或16%。