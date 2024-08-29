官方樓價指數8年首失300點關 按月跌1.88% 8個月最大跌幅

明報記者 林尚民

據差估署最新公布，7月私宅售價指數報296.8點，為2016年9月錄得296.2點、即近8年以來，首度跌穿300點水平，並較6月份的302.5點低1.88%，為去年11月份以來最大單月跌幅，有關數字已連跌3個月，累積跌幅約4.13%。若對比2021年9月的歷史高位398.1點，該指數則反覆下跌共25.45%。

首7月累跌4.66% 近3月共跌4.13%

值得留意，港府今年2月底公布「撤辣」後，私宅售價指數曾於3月、4月連升兩個月共2.38%，現時樓價跌幅已經超過當時升幅，若與去年12月比較，今年首7個月樓價累錄4.66%跌幅。換言之，今年樓價跌勢主要集中於5至7月份。若以單位類型分類，以中小型單位跌幅最明顯，其中實用753至1075方呎的C類中型單位，7月份樓價指數報282.4點，單月跌2.01%，為各類單位中單月跌幅最大的一類，連續3個月累跌3.42%；但若以3個月累積跌幅計，則以實用431方呎或以下的A類小型單位跌幅最大，有關指數最新報316.4點，較6月份下跌1.89%，若與4月份比較，則累跌4.56%。

中小型單位跌幅最明顯

對於樓價指數續跌，萊坊高級董事王兆麒分析指出，「撤辣」後成交雖一度急增，但因市場未再有利好消息，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素，繼續拖累樓價下跌，預料短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。他又稱，隨着美國即將減息，雖然本港銀行或不會馬上跟隨減息，預計高息因素繼續影響上車買家、換樓人士及新做按揭，但預計今季內樓價或見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，而下半年整體跌幅或較上半年略為收窄，維持今年初預測樓價全年下跌5%。

業界料減息令樓價本季喘定

仲量聯行估價諮詢部資深董事謝偉鴻表示，二手住宅樓價下跌主要因為過去數月的新盤以低價開售，對二手市場造成競爭，令二手單位業主不得不降價以出售單位，同時普遍銀行貸款態度保守，令有意入市的買家卻步。他認為，現時租金上升，但樓價卻下調，投資住宅回報率較以前改善，當利率真正回落至合理水平，相信會刺激投資者入市，有助消化一二手樓。

[香港地產]