moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

官方樓價指數8年首失300點關 按月跌1.88% 8個月最大跌幅

【明報專訊】美國聯儲局下月有機會減息前夕，本港樓價持續下跌。差餉物業估價署最新公布，今年7月份私宅售價指數報296.8點（見圖），按月下跌1.88%，為去年11月以來最大單月跌幅，並連跌3個月，累跌4.13%，有關指數更為近8年首度跌穿300點大關。不過，有業界人士認為，隨着美國即將減息，本港樓價最快今季內喘定，預料全年樓價跌幅將維持年初預期的5%。

明報記者 林尚民

據差估署最新公布，7月私宅售價指數報296.8點，為2016年9月錄得296.2點、即近8年以來，首度跌穿300點水平，並較6月份的302.5點低1.88%，為去年11月份以來最大單月跌幅，有關數字已連跌3個月，累積跌幅約4.13%。若對比2021年9月的歷史高位398.1點，該指數則反覆下跌共25.45%。

首7月累跌4.66% 近3月共跌4.13%

值得留意，港府今年2月底公布「撤辣」後，私宅售價指數曾於3月、4月連升兩個月共2.38%，現時樓價跌幅已經超過當時升幅，若與去年12月比較，今年首7個月樓價累錄4.66%跌幅。換言之，今年樓價跌勢主要集中於5至7月份。若以單位類型分類，以中小型單位跌幅最明顯，其中實用753至1075方呎的C類中型單位，7月份樓價指數報282.4點，單月跌2.01%，為各類單位中單月跌幅最大的一類，連續3個月累跌3.42%；但若以3個月累積跌幅計，則以實用431方呎或以下的A類小型單位跌幅最大，有關指數最新報316.4點，較6月份下跌1.89%，若與4月份比較，則累跌4.56%。

中小型單位跌幅最明顯

對於樓價指數續跌，萊坊高級董事王兆麒分析指出，「撤辣」後成交雖一度急增，但因市場未再有利好消息，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素，繼續拖累樓價下跌，預料短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。他又稱，隨着美國即將減息，雖然本港銀行或不會馬上跟隨減息，預計高息因素繼續影響上車買家、換樓人士及新做按揭，但預計今季內樓價或見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，而下半年整體跌幅或較上半年略為收窄，維持今年初預測樓價全年下跌5%。

業界料減息令樓價本季喘定

仲量聯行估價諮詢部資深董事謝偉鴻表示，二手住宅樓價下跌主要因為過去數月的新盤以低價開售，對二手市場造成競爭，令二手單位業主不得不降價以出售單位，同時普遍銀行貸款態度保守，令有意入市的買家卻步。他認為，現時租金上升，但樓價卻下調，投資住宅回報率較以前改善，當利率真正回落至合理水平，相信會刺激投資者入市，有助消化一二手樓。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款