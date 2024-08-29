租金指數按月升逾1% 連升5個月創5年新高

市場再錄大型屋苑租金創新高個案。中原副分區營業經理余仲平表示，租盤短缺下，不少租客遇到合適租盤會不議價直接承租。荃灣本月累錄約205宗租賃成交，創5個月新高。余氏指出，區內萬景峯6座高層F室，實用508方呎，兩房間隔，享開揚市景，業主日前以月租2.35萬元放盤，放盤不足兩小時，獲區內家庭客不議價承租，實用呎租46.3元。業主2011年6月530萬元買入，租金回報5.3厘。

YOHO HUB一房呎租49元創新高

另元朗新晉屋苑The YOHO HUB，則錄破頂價租賃個案。中原副區域營業經理王勤學表示，The YOHO HUB 1座中層J室，實用326方呎，一房間隔，放盤5日以月租1.6萬元零議價租出，屬同類單位租金新高，實用呎租49.1元，創屋苑呎租新高。業主2022年1月以749.34萬元一手買入，租金回報約2.6厘。

保利（0119）旗下屯門青山灣瑧譽剛錄一宗大額租務成交，單位為實用4216方呎雙號洋房，5房5套間隔，連797方呎花園及921方呎天台連泳池，另設私家車庫，以月租約18萬元租出，實用呎租約42.7元。業主2021年約1.22億元一手購入，租金回報約1.77厘。

[香港地產]