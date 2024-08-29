中原：銀主盤升至344間 17年來新高

該行指出，政府今年2月底全面「撤辣」後，一度令樓市價量齊升，銀主盤消化力亦轉強，令銀主盤數量由2月高位316間，急跌至3月268間，但至本月底已回升至344間，較7月320間增近8%之餘，亦較去年同期263間多逾三成，該批銀主放盤總值逾35億元。

破金融海嘯316間銀主盤水平

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然2008年全球爆發金融危機，但當時本港銀主盤數量也低於現時，可見現時樓市所面對的困境，以及業主斷供情况比金融海嘯更嚴峻。他又指出，8月逾四成銀主盤來自財務公司，即俗稱「財仔盤」，多涉及二按，二按利率一般較高。

御半山開放式戶5年實蝕45%沽

近月市場錄多宗二手蝕讓，其中屯門御半山2B座中層J室一房戶，實用312方呎，以約330萬元易手，實呎10,577元。原業主2019年7月以578.4萬元一手購入，帳面蝕讓248.4萬元或43%，若連使費及扣除發展商當年提供之現金回贈，料實蝕約260多萬元，實際蝕幅約45%，為屋苑歷來最大宗蝕讓個案。

啟德天寰1座中低層A室，實用1190方呎，4房雙套連儲物室間隔，成交價約2500萬元，實呎21,008元。原業主2018年1月約3077.8萬元一手購入，帳面蝕讓約577.8萬元或約19%，若連使費料實蝕約740萬元或約24%。

此外，利嘉閣首席聯席董事鄧達榮表示，將軍澳日出康城GRAND MONTARA第1B座低層B室，實用面積366方呎，1房間隔望園景，以523萬元易手，實呎14,290元。原業主2019年約572.9萬元一手買入，帳面蝕讓49.9萬元或約9%，連使費料實蝕約78萬元或約14%。

[香港地產]