會德豐黃光耀：旗下部分項目擬售轉租

朗賢峯IIA最快本周公布首張價單

至於集團旗下藍田KOKO ROSSO、KOKO MARE於上月開始入伙，黃光耀稱，項目有望短期內加推現樓單位，本周將開放現樓示範單位予公眾參觀。翻查資料，兩項目提供836伙，去年初開售迄今累售555伙，套現近45億元，其中539伙已完成交樓程序，現時尚有約280伙貨尾待售。

另一個市區新盤、鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯，今年4月僅以招標形式推售的IIA期，最新開放項目全新兩房示範單位，最快本周公布IIA期首張價單。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，隨着美國減息信號明朗，買家入市意欲增加，近日接獲不少查詢，故作出最新部署。朗賢峯兩期共990伙，自4月底推售至今累沽609伙，吸金77.5億元。

天璽‧天1期分4區域 擬下月登場

新地（0016）旗下樓花期約10個月的啟德天璽．天第1期，料下月上載樓書及推售。發展商公布，住宅部分以空中花園為分界，設有四大區域，包括佔718伙的Elite Zone，而Peak Tower、Pinnacle Tower及Apex Tower則為高層區域，共188伙。當中Peak Tower有60伙，分佈第3座32樓至50樓，每層設4伙，每戶有私人電梯大堂，頂層則有2伙，均為4房3套間隔、3層複式的特色戶。

海璇2B-2期再沽1伙3房戶 呎售近3.4萬

新地除部署推出啟德天璽‧天外，旗下另一市區豪宅、北角海璇第2B-2期，最新透過招標再售出1伙，位於第3座8樓B室，實用面積1139方呎，3房1套間隔，連車位成交價3869.25萬元，實呎近3.4萬元，買家享有180天成交期。參考項目1B期同類型單位成交，第1座8樓B室，實用1129方呎的3房1套戶，同望維港景，2018年4月的一手成交價6388.8萬元、呎價56,588元，單位其後2021年7月於二手市場易手，成交價5130萬元、呎價45,438元。換言之，最新成交呎價均較同類單位一手、二手呎價，分別回落約40%及25%。

[香港地產]