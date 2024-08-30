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海璇II首批沽5伙 均呎不足4萬 部分低3年前1期同類近四成 加推6伙周日起招標

【明報專訊】市場憧憬美國下月大有機會減息，發展商亦準備就緒推出優質單位銷售，揚言三盤齊發的新地（0016），旗下北角海璇II打頭陣，首批10伙自剛過去的周二起招標後，3日內連沽5伙，惟全部成交呎價均不足4萬元，部分更遠低於3年前售出的1期同類一手單位近四成，項目亦隨即加推6伙，周日（9月1日）起招標。

首批售出的5伙均為海璇II第3座大單位，成交價由3765.3萬至5147.9萬元，吸金額逾2.2億元，包括第3座11樓A室，實用面積1492方呎4房雙套間隔，望維港海景，連車位成交價4986.8萬元、實呎33,424元，買家享180天成交期。不過，同系海璇第2座10樓B室，實用面積1423方呎的4房雙套戶，同望維港海景，但不連車位，2021年12月一手買入價為7628.4萬元、實呎53,608元，意味上述新成交呎價回落約38%（見表）。

另海璇II第3座8樓B室，實用1139方呎的3房1套戶，日前連車位以3869.25萬元沽出，實呎近3.4萬元，參考海璇第1座8樓B室，實用1129方呎的3房1套戶，同望維港海景，2018年4月一手成交價6388.8萬元、實呎56,588元，並於2021年7月在二手市場以5130萬元易手、實呎45,438元，亦代表新成交呎價較同類單位一二手呎價，分別低約40%及25%。

新地指成交價反映現時物業市價

事實上，海璇II最新售出的5伙，成交呎價均低於4萬元，與今年3月推出、同系啟德跑道區天璽‧海部分單位的成交呎價大致相若。新地日前表示，是次海璇II以公開招標形式發售，市場反應理想，相信每位成功中標的買家都經過周詳考慮，包括物業質素及其他各項因素，而釐定出合理投標價，有關成交價已反映現時物業的市場價值。

#LYOS個別單位加價最高4.6%

另已屆現樓、長實（1113）元朗洪水橋#LYOS，昨上載5份修訂價單，當中涉及24伙複式戶加價，定價加幅約2%至4.6%，並新推置業優惠，包括購買指定的花園複式戶，可獲贈30萬元家具禮券或附送全屋家具，買家更可認購指定住客車位，兼享有52.5萬元現金回贈，相等於以半價認購車位。若不選購車位，樓價可直減52.5萬元。同時新增最高85%按揭優惠，按息首36個月上限為P減2.5厘（P現為5.875厘），即息率為3.375厘，年期最多25年，買方須提供足夠之入息證明文件證明，每月總還款額不可逾每月總入息一半。

項目自2021年11月銷售迄今已累售280伙分層單位、27伙花園複式戶，佔整個項目341伙90%，共套現逾18億元。

明報記者

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