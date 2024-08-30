朗賢峯IIA折實均呎2.1萬 較IIB高4%

值得留意，IIA期今年4月起僅以招標推售，主要為16樓或以上中高層的大單位，是次新價單內的單位，則集中第1座及第3座中低層戶，包括78伙兩房戶、6伙3房戶，實用面積482至725方呎。入場單位為第3座2樓E室，實用面積490方呎兩房間隔，向北望佛光街，折實價941.2萬元，折實呎價19,208元。

個別單位加價約1.6%

發展商表示，是次推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，相比IIB期屬原價加推，維持原有4個付款方法，最高折扣率為18%。不過，個別單位售價較IIB期同類單位加價約1.6%，如IIA期3座7樓B室，實用725方呎3房1套戶，向南望內園，折實價1648.3萬元、呎價約2.27萬元；而IIB期5B座7樓A室，實用757方呎3房1套戶，向東南望內園，4月推出時折實價1694.4萬元、呎價約2.24萬元，兩者相差約1.6%。分兩期、提供990伙的朗賢峯，自今年4月推售至今累沽逾609伙，套現77.5億元。

港島西區再有市區單幢盤即將登場，九建（0034）旗下西營盤高街6號項目，命名為半山名滙，屬舊契項目，關鍵日期為明年11月，樓花期長約15個月，料9月底至10月初推出。

半山名滙料下月底推涉111伙

項目提供111伙，標準戶型包括1房至3房、另有1伙頂層特色戶，實用面積由221至740多方呎。九建市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，同系位於牛池灣的項目預料2026年才推出。

名鑽推6伙下周一起招標出售

另益兆集團旗下位於何文田太子道西現樓項目名鑽，現接受準買家預約睇樓，最新公布銷售安排，定於下周一起以「每日招標、每日截標」形式推售其中6伙分層戶，單位主要位於2樓至5樓，今年11月30日截標。

項目全盤提供80伙，單位實用面積由423至1610方呎，標準單位主打兩房至3房戶型，另有兩伙特色戶。