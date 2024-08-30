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御金‧國峯銀主盤1513萬沽 逾12年貶值25%

【明報專訊】日前中原公布最新統計，本港銀主盤存量達344間，打破2008年金融海嘯紀錄，並創近17年新高，而市場亦再錄銀主盤成交，其中油麻地御金‧國峯更錄得多按銀主盤貶值易手個案。資料顯示，御金‧國峯1座高層B室，實用928方呎，屬3房1套連工人套房間隔，享開揚市景，並於近期獲買家以公司名義斥1513萬元承接，實呎16,304元。

海翠兩房396萬沽 兩年實蝕四成

單位原業主早於2012年2月以2029.7萬元一手購入，其後曾多次加按，期間雖亦曾償還部分按揭，但至今年3月再將單位抵押予財務公司，近月終淪為銀主盤，單位12年半貶值516.7萬元或25%。

另外，祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門海翠花園第6座低層D室，實用面積609方呎，兩房間隔，獲區內客即睇即買，並一筆過付款396萬元購入、實呎6502元，成交價料為屋苑約3年來首次跌穿400萬元，呎價則為屋苑8年新低。原業主2022年643萬元購入，帳面蝕約247萬元或38%，料為屋苑最少近3年最大蝕讓成交，連使費有可能實蝕279萬元或43%。

松苑5700萬易手 3年實蝕兩成

即使傳統老牌豪宅亦錄二手蝕讓個案。市場消息指出，樓齡約42年、南區老牌屋苑淺水灣道65號松苑一個低層A室，實用1917方呎，原則4房3套間隔，新近連車位以約5700萬元成交，實呎29,734元。資料顯示，原業主2021年6880萬元購入，帳面蝕讓約1180萬元或17%，為該廈罕有錄得蝕讓成交，若連使費等料實蝕約1600萬元或約23%。

該廈亦不乏名人業主，如2021年英皇集團主席楊受成胞弟楊超成，就以7150萬元購入同廈實用1917方呎的低層B室連兩個車位，實呎37,298元，而商台前高層俞琤、恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏亦持有該廈單位。

御花園3房6000萬沽 7年實蝕18%

另外，資料顯示，中半山御花園2座低層A室，實用2072方呎，3房1套間隔，新近以6000萬元連車位售出，實呎28,958元，原業主2017年底6800萬元購入，持貨近7年，帳面蝕讓800萬元，若連使費料實蝕約1220萬元或約18%。

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