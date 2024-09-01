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KOKO系列推300天成交 最高回贈8.5%

【明報專訊】市場憧憬本月美國聯儲局減息，預計消息利好本港樓市，議息前發展商未有積極推售新盤。綜合市場資訊，上月全月整體一手成交錄約500宗，是今年2月底全面「撤辣」後、一手成交量新低，個別發展商增加優惠推售新盤餘貨。會德豐旗下藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE，推出全新按揭及付款計劃，以配合現樓銷售部署。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，外界預計聯儲局本月減息，將有利本港樓市成交上升，預料今年內市場逐漸回暖，昨日推出新價單，同時推出「輕鬆置業按揭貸款」及「300天現金優惠付款計劃」，盼能幫助買家把握時機入市。

全新按揭貸款計劃是買家提供本港收入證明，以及足夠文件證明其還款能力，便可獲批最高達八成第一按揭貸款額，而貸款年期最長為3年。第一按揭貸款按月分期償還，其利息計算方式為匯豐銀行的最優惠利率（P）減1.75%，用戶須於物業貸款發放之日起計36個月內，按月分期償還合共6%本金，餘下本金及利息須於到期日或之前全數償還。發展商亦推出「300天現金優惠付款計劃」，成交期長達300日，提早120日成交可獲回贈樓價約6.5%，若買家不使用「輕鬆置業按揭貸款」，可獲贈樓價2%之現金回贈，換言之，最高優惠將回贈約為樓價8.5%。

綜合市場資訊，昨日一手市場錄約15宗成交，由會德豐與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，獲大手購斥資1517.2萬元購入3伙。

星凱．堤岸昨再售出3伙

中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱．堤岸，昨日再售出3伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，最新售出兩個1房單位及1個3房單位，項目8月共售出34伙，套現逾3.3億元，項目自2021年10月開售至今，累售1201伙，佔全盤1335伙近90%。

映日灣兩房5年實蝕逾百萬

二手市場續錄蝕讓成交，中原分區營業經理余仲平表示，荃灣映日灣2座高層F室，實用439方呎，兩房戶向東南，原業主最初以880萬元放售，最近降價至800萬元放售，減價不久即獲買家洽購，最後以792萬元成交，較最初叫價低88萬元或10%，實呎18,041元。原業主2019年8月以861.1萬元買入，5年帳蝕69.1萬元或8%，計及交易費用後，實際蝕逾100萬元或12%。

[香港地產]

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