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憧憬減息 8新盤擬本月推涉2900伙 啟德再成焦點 維港‧雙鑽快上樓書料撼天璽‧天

【明報專訊】踏入9月，市場憧憬美國啟動減息，發展商推盤意欲料重新趨活躍；據本報統計，本月一手市場估計將有8個主要新盤登場，涉逾2900伙，而近年為新盤主要戰場的的啟德，將再成焦點。除早前已預告即將推出的新地（0016）天璽‧天外，位處跑道區、中海外（0688）發展的維港‧雙鑽亦擬短期內以現樓形式推出，兩大新盤有機會正面對撼。業界估計，美國若落實減息，本月整體一手成交量，有機會反彈近兩倍至約1500宗。

明報記者 江俊洋

回顧剛過去的8月，市場只有1個全新盤登場，為宏安地產（1243）鰂魚涌單幢盤FINNIE，新盤交投基本上由銷售餘貨主導；綜合市場資訊，8月全月整體一手成交錄約515宗，除較7月全月錄約1080宗下跌52%外，更為2月全面「撤辣」後的按月新低。

8月一手515宗 業界料本月反彈至逾千宗

不過，新盤淡靜市况本月或會改變，因市場憧憬美國減息，令部分本港發展商早於8月下旬，已開始為旗下全新項目進行軟銷，其中已屆現樓、中海外牽頭的跑道區維港‧雙鑽，擬短期上載樓書；中海外地產董事總經理游偉光表示，屋苑涉702伙，提供實用約244至1770方呎的開放式至3房戶型，另提供特色戶。

維港‧雙鑽提供702伙 開放式戶244呎起

可留意的是，啟德區內不乏其他屋苑，提供實用面積低於300方呎的細單位，如會德豐牽頭的MIAMI QUAY I，最細單位為250方呎開放式戶；而今年7月銷售、新世界（0017）牽頭的柏蔚森，雖然最細戶型屬一房間隔，惟有特色戶實用面積為234方呎，細絕啟德區。

至於新地旗下位處啟德內陸地段的天璽‧天第1期，早前已啟動宣傳；新地代理總經理胡致遠透露，項目今期提供906伙，涵蓋開放式至4房間隔，日內上載樓書。

啟德海灣I今公布新銷售部署

正當上述兩大啟德全新盤有機會短兵相接，跑道區由嘉華（0173）等發展的啟德海灣I，自去年11月開售迄今累沽90伙後，今日重啟宣傳，公布最新銷售部署加入戰團。

不過，9月首日一手交投仍淡靜，其中上述提及的FINNIE，售出26樓A室，實用面積245方呎一房戶，成交價547.6萬元、實呎2.23萬元，項目上月開售至今累沽約55伙；另新地屯門御半山，新售出第1B座7樓A室，實用面積468方呎兩房間隔，成交價777.7萬元、實呎1.66萬元。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，市場憧憬美國本月開始減息，令發展商積極部署推盤，估計仍會採取「先求量再求價」的銷售策略，相信9月一手交投明顯反彈，全月可錄逾1000宗，甚至約1500宗成交。

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