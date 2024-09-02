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翰林峰開放式戶 業主蝕近四成沽

【明報專訊】踏入9月，新盤市場暫時未有全新焦點樓盤登場，購買力回流二手市場，惟個別業主仍要蝕讓離場。

美聯高級分區營業經理陳凱廸表示，西環半新盤翰林峰第2座低層D室，實用面積225方呎開放式戶，原業主叫價約490萬元，議價後減價40萬元或8%，獲外區上車客以約450萬元承接，實呎約2萬元；原業主2018年6月以約659.6萬元一手購入，帳面蝕逾209萬元或32%，連其他使費有可能實蝕約238萬元或約36%。

太古城兩房減價三成 售730萬

即使是抗跌力較強的港島藍籌屋苑，亦有業主要蝕讓沽貨；美聯區域經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城高安閣高層G室，實用面積503方呎兩房戶、望海景，原業主2月叫價約1050萬元，多番議價後以730萬元成交，即累減320萬元或30.5%、實呎14,513元；原業主於2016年7月以約850萬元購入單位，持貨逾8年，帳面蝕120萬元或14%，連稅項和其他使費有可能實蝕約168萬元或近20%離場。

嘉熙兩房638萬沽 料蝕逾三成

新界區方面，中原副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角嘉熙第10座高層C室，實用面積459方呎兩房間隔，新近以638萬元沽出、實呎13,900元；原業主於2018年6月以897.5萬元一手購入單位，持貨約6年，帳面蝕259.5萬元或29%，連稅項和其他使費，料實蝕約308.5萬元或約34%。

十大屋苑周末14成交 近半年新高

另一方面，部分買家趁美國本月可能減息前率先入市；據中原統計，過去周末兩日十大屋苑錄14宗成交，較上周末同期11宗，增加3宗或27%，連續5個周末錄雙位數字，創3月底至今近半年新高，僅藍田麗港城錄零成交。

另據美聯統計，十大屋苑過去兩日同錄14宗成交，按周增加兩宗或17%，連續4周末錄雙位數，零成交屋苑為麗港城及天水圍嘉湖山莊。

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