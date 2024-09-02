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傲雲峰均呎1.4萬至1.6萬上落

【明報專訊】受息口走勢、經濟不明朗等因素影響，8月樓市觀望情緒濃，二手交投放緩；土瓜灣大型屋苑之一、單位總數逾2200伙的傲雲峰，8月截至29日只錄約兩宗二手成交，交投量較7月回落，而今年屋苑每月平均成交呎價，持續在1.4萬元至1.6萬元間窄幅上落。區內代理估計，若美國9月落實減息，有望吸引投資客回歸物業市場。

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席助理聯席董事林智明表示，傲雲峰新近成交包括第2座高層F室，實用面積535方呎兩房間隔，望內園及市景，以840萬元易手、實呎15,701元；原業主2014年745萬元購入，持貨10年，帳面賺95萬元或13%。

林續指出，受近年租金持續攀升，以及預期減息下，料部分近年在樓市沽貨改為轉做定期存款的投資者，將重投樓市，預期9月如落實減息後，樓市交投量將回升。

御金‧國峯3房淪銀主盤 12年貶值25%

另資料顯示，油麻地御金‧國峯第1座高層B室，實用面積928方呎3房1套間隔，獲買家以公司名義斥1513萬元承接、實呎16,304元；原業主於2012年以2029.7萬元購入，其後曾多次加按，近月淪為銀主盤，單位12年間貶值逾516萬元或25%。

港島方面，中原高級區域營業董事張光耀指出，鰂魚涌太古城洞庭閣一個連天台單位，實用面積489方呎兩房間隔，原於5月以610萬元售出，惟其後買家撻訂，賣方殺訂後將物業重售，並以580萬元重售、實呎11,861元，較5月原售價賣平30萬元或5%；原業主2001年以205萬元購入，帳面仍賺375萬元或1.8倍。

另市場消息指出，南區老牌屋苑淺水灣道松苑一個低層單位，實用面積1917方呎，原則4房3套間隔，新近連車位以約5700萬元成交、實呎29,734元；資料顯示，原業主2021年6880萬元購入，帳面蝕1180萬元或17%，為該大廈罕有錄得蝕讓，連使費等有可能實蝕約1600萬元或23%。

海翠花園兩房售價跌穿400萬

至於新界區成交，祥益區域董事黃慶德透露，屯門海翠花園第6座低層D室，實用面積609方呎兩房戶，獲區內客一筆過付款以396萬元購入、實呎6502元，成交價料為屋苑約3年來，首次跌穿400萬元關口。

原業主2021年643萬元購入，帳面蝕約247萬元或38%，料為屋苑約3年來最大蝕讓成交，連使費有機會實蝕279萬元或43%。

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