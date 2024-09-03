moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起

【明報專訊】新盤戰場再次重返啟德區，位於啟德跑道區、嘉華國際（0173）牽頭發展的啟德海灣第1期，共涉1017伙，樓花期約半年，項目自去年11月起銷售迄今累沽90伙，發展商新推4個付款計劃，包括150天現金付款計劃，單位折扣率增至25%，另有指定50個單位有額外限定折扣，入場一房戶可再多13.5%折扣，總折扣高達38.5%，折實價460.7萬元，相比原有折實價最多有20.7％折讓。被問到是否以蝕本價推盤，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，是次「不計成本、只求回本」。

明報記者 江俊洋

啟德海灣第1期的指定50伙，包括16伙一房、34伙兩房戶，減去所有折扣後，整批單位折實均呎17,384元。

值得留意的是，折扣以新推出「置新時機150天付款計劃」的10%計算，以及原有的15%折扣，合共有25%折扣，至於上述50伙可再有4.75%至13.5%限定折扣，而總折扣最多達38.5%的單位只有1伙，為第2A座1樓N室（見表），實用面積288方呎，一房間隔，折實價460.7萬元，折實呎價15,997元，亦為今批的入場單位；而呎價最低單位為第2B座2樓G室，實用432方呎，兩房間隔，折實價688.1萬元，折實呎價15,928元。

維港‧雙鑽兩房佔四成 開放式戶244呎起

毗鄰啟德海灣、由中海外（0688）發展的維港‧雙鑽，銷售進入直路，昨日上載樓書，位於九龍灣國際交易中心的示範單位及展銷廳已完工，短期內開放予公眾參觀。

據樓書資料顯示，項目設有兩座大廈、共702伙，實用面積由244至1770方呎，設開放式至3房戶型，另有頂層特色戶，全盤面積最細單位為第2A座2樓至30樓C室，實用面積244方呎開放式間隔；頂層特色戶只有1伙，為第2B座30樓D室，實用面積1770方呎4房雙套間隔、連611方呎平台及254方呎天台。中海外地產董事總經理游偉光表示，項目主打兩房單位佔逾40% ，實用面積437至509方呎，部分兩房提供梗廚設計，3房佔約10%，實用593至705方呎，全部位於第2座，廳房同向，享維港海景。

澐璟兩房1859萬沽 實呎逼3萬

同區其他項目亦錄新成交，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作發展的澐璟，新沽出第5座29樓C室，實用面積620方呎兩房戶，成交價1859.1萬元、實呎29,985元，為項目本月首宗成交。項目自2022年底開售至今累沽265伙，吸金總額逾110.16億元。

朗賢峯IIA期周五價單發售60伙

另外，鷹君（0041）及港鐵（0066）合作、樓花期長約半年的何文田朗賢峯，上周公布IIA期推出首張84伙價單，折實均呎20,774元，落實本周五價單發售60伙，另招標推售73伙，共133伙，同時更新項目IIB期價單，增加兩項建築期付款計劃的折扣率，與IIA期建築期折扣率看齊，由原來1%至3%，提高1.5個百分點，至2.5%至4.5%，連同另外13%其他折扣，總折扣率為15.5%至17.5%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款