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泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億

【明報專訊】雖然市場聚焦啟德新盤戰，但新界一手洋房不乏大額成交。碧桂園（2007）牽頭、已屆現樓的馬鞍山泓碧，新近連錄3宗洋房成交、吸金逾2.8億元。據成交紀錄冊顯示，是次售出洋房包括7號屋、10號屋和15號屋，實用面積分別3419、3350及3792方呎，同屬4房間隔、全部附連泳池和花園等，連車位成交價9000萬至1.002億元、實呎2.37萬至2.93萬元。

值得留意的是，當中10號屋和15號屋的買家，可獲發展商提供室內裝修優惠，如選用發展商指定裝修公司進行室內裝修，可獲發展商送贈工程費用。

據成交紀錄冊顯示，裝修工程應於物業成交日期起計9個月內完成，但可根據裝修合約允許情况下，合理延長時間。泓碧個別洋房的成交價和呎價，刷新馬鞍山區內住宅的新高價紀錄，如實用面積5133方呎的5號屋，2022年5月以2.33億元、實呎近4.54萬元售出，均創同區住宅新高紀錄。

親海駅II特色戶1388萬沽 實呎1.93萬

市場憧憬減息下，新盤市場氣氛轉趨活躍，市區一手特色戶持續具承接，長實（1113）旗下油塘親海駅II，沽出最後一伙頂層特色戶，為第2A座33樓A室，實用718方呎3房1套間隔、另連646方呎天台，成交價1387.7萬元、實呎1.93萬元；長實營業部經理陳詠慈表示，親海駅II的3房單位已沽清，現僅餘一伙待售。

名鑽首錄成交 兩房近755萬沽

益兆旗下太子道西名鑽亦首錄成交，以754.6萬元、實呎1.78萬元售出2樓D室，屬實用423方呎兩房戶。另「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，亦錄本月首宗成交，以387.4萬元售出第5B座25樓N室，實用316方呎一房戶、實呎1.22萬元。

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