深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%

金安大廈1985年落成 提供29伙

上述金安大廈於1985年落成，僅提供29伙，全為細單位，實用面208至304方呎。市場消息指出，該廈其中一個實用208方呎低層B室，新近以210萬元售出，實呎約10,096元。原業主今年4月以180萬元購入，即持貨短短約4個月，帳面獲利30萬元或17%。

環海‧東岸215呎售315萬 9年蝕兩成

不過，市場上仍有多宗蝕讓個案。市場消息指出，紅磡環海．東岸1C座中層L室，實用215方呎，開放式間隔，最新以約315萬元售出，實呎14,651元。

資料顯示，原業主於2015年9月以393.8萬元一手購入，當年採用發展商提供的「開心直通車」付款方法，現售出單位，帳面蝕讓約78.8萬元或20%，若連使費料實蝕逾90萬元或約23%。

資料顯示，上述「開心直通車」買方須付樓價5%訂金，其後3個月起，每個月支付樓價0.35%，而買家可在毋須出示入息證明下，向發展商九建（0034）旗下財務公司借足樓價約83％餘款。

不過資料亦顯示，該名業主當年並無選用發展商旗下財務公司承做按揭。

采葉庭3房715萬易手 業主實蝕133萬

另外，中原地產分行經理林頌宜表示，元朗采葉庭錄得本月首宗成交，位於13座中層G室，實用693方呎，3房1套間隔，以715萬元易手，實呎10,317元。原業主2018年806.8萬元購入，持貨約6年，帳面蝕91.8萬元或約11%，連使費蝕133萬元或逾一成半。美聯物業區域經理黃少明指出，將軍澳新都城2期9座低層F室，實用363方呎，兩房間隔，以519萬元售出，實呎14,298元。原業主2015年509.4萬元購入，持貨約9年，帳賺約9.6萬元或約2%，但連使費後料實蝕約20萬元或近4%。