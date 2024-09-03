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四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業

【明報專訊】商業物業樓價較高峰期大跌，吸引用家大手入市，其中四洲集團（0374）最新就以2.05億元，向投資者蔡經陽購入觀塘敬業街41號商廈約2.5萬方呎樓面作為公司寫字樓之用，並連車位等一籃子物業，該集團將擁有物業之冠名權。

上述敬業街41號，現名為雲訊廣場。四洲集團昨公布，集團以2.05億元購入大廈31樓全層（約16,969方呎）、21樓2號室（約8000方呎），總面積共24,969方呎，折合呎價即約8210元。另連地下一層的5個停車位，地下二層兩個停車位，以及若干廣告位及大廈的冠名權。

該集團指出，2017年出售自有物業以來，集團一直租用辦公空間，今次購入物業將作為香港辦事處。該集團又指出，市場新增需求有限，市場氛圍疲弱，香港部分商業樓宇價格已大幅下跌至較低水平，認為購入該物業可節省辦公室租金。

另市場消息指出，旺角花園街18至24號華園閣地下多個舖位連部分外牆廣告位，面積約2996方呎，以約1.25億元易手，呎價約4.17萬元，舖位現由多個租戶租用，包括唐記包點、三不賣等，合計月租約62.4萬元，買家回報約6厘。原業主於1999年5400萬元買入，持貨約25年，物業升值7100萬元或約1.2倍。

鄧成波家族西貢項目市值9.5億跌32%

仲量聯行表示，已故「舖王」鄧成波的家族成員放售西貢康定路1、2、6、7及9號五座全幢廠房，可個別或全數出售，意向書截止日期稍後公布。市場估計，物業最新估值約9.5億元，資料顯示，有關物業去年亦曾放售，當時市值約14億元，即現時市值較一年前低4.5億元或32%。物業佔地約129,526方呎，現有樓面約383,579方呎，土地現劃為「住宅（戊類）1」用途，買家可申請契約修訂，支付補地價後，可將物業重建為住宅，而物業於2021年11月已獲城規會批准重建為5幢安老院舍及相關設施。

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