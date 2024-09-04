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維港‧雙鑽最快本周開價 至少141伙 天璽‧天1期下周上樓書 開放式250呎起

【明報專訊】新盤戰踏入9月突然升溫，當中啟德區成為市場焦點，多個新盤均有最新部署，中海外（0688）牽頭、位於跑道區的全新現樓項目維港‧雙鑽，最快本周公布首張價單，涉及不少於141伙，有機會成為9月首個開售的大型全新盤。同區毗鄰港鐵啟德站的新地（0016）天璽‧天第1期，最快下周上載樓書，昨日亦率先公布開放式戶實用約250方呎起，而項目亦有望本月內開售。

明報記者 江俊洋

新盤戰本月突然升溫，提供702伙的維港‧雙鑽，昨日向傳媒開放設於九龍灣國際交易中心的示範單位及展銷廳，中海外地產董事總經理游偉光表示，示範單位短期內會正式開放予觀眾參觀，最快本周公布首張價單，料不少於141伙，佔全盤約兩成。是次項目開放3個共兩款戶型的示範單位，其中第1B 座28樓H室，分別搭建連裝修及交樓標準示範單位，實用面積493方呎，兩房連梗廚間隔；另一個交樓標準示範單位以第 1A 座28樓B室為藍本，實用面積 305 方呎，屬1房戶型。

跑道區內其他項目亦各有銷售部署，嘉華國際（0173）牽頭發展的啟德海灣，繼日前公布全新付款方式及折扣優惠，令個別單位變相減價逾兩成後，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明昨稱，會考慮加推單位應市。此外，7月起開售、新世界（0017）及遠展（0035）合作的柏蔚森系列，今日將公布最新部署，料項目有機會加推。

朗賢峯IIA周五發售133伙

至於樓花期約10個月、新地（0016）啟德天璽．天第1期，繼續採軟銷策略。新地代理總經理胡致遠稱，項目最快下周上樓書， 並緊接開放示範單位及開價，首張價單以Elite Zone （即空中花園以下區域）為主打，涉718伙，佔全盤906伙八成，涵蓋開放式至4房1套連工作間間隔，開放式單位實用面積約250方呎起。他稱仍維持樓盤本月內開賣為目標，又指目前是適當時候推盤，而市場有較多新盤推出屬好事。

KOKO HILLS 3期 周六發售31伙

啟德多個項目或將掀起新一輪新盤戰之際，九龍區其他新盤項目亦搶先推售餘貨，包括鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯IIA期，敲定周五發售133伙，其中以價單形式發售佔60伙，將於今日截票。會德豐旗下藍田現樓項目KOKO HILLS 第3期，亦於周六發售31伙，包括招標推售1伙特色戶。

尚柏開放現樓示範單位 料短期開價

新界新盤方面，麗展（0488）元朗大棠大旗嶺尚柏，已屆現樓，並已上載樓書，麗展高級副總裁潘銳民表示，項目即日起開放11樓全層現樓示範單位予公眾參觀，料短期公布首張價單及銷售安排，定價將參考同區一手及二手單位。

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