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INNOVALE 60伙售轉租 9500元入場

【明報專訊】近期部分發展商將單位轉售為租，當中恒地（0012）繼旗下紅磡必嘉坊‧曦匯早前將部分待售單位改為招租後，市場消息稱，集團位於粉嶺馬適路的ONE INNOVALE，亦將部分單位轉售為租，開放式入場月租約9500元起，與市場租金叫價相若。本報向恒地查詢ONE INNOVALE單位轉售為租事宜，暫時未有回應。

4房大戶或特色戶 可向代理查詢租金

分3期發展的ONE INNOVALE共提供1600伙，自2022年7月起推售，迄今餘下約60伙待售，區內代理表示，發展商最新將上述單位轉售為租，涵蓋開放式至4房，以及特色戶，當中約20伙為開放式至3房分層戶，並標明月租叫價，如實用191方呎開放式單位，月租約9500元，實用呎租約50元；1房月租約1.11萬元入場；兩房及3房月租分別約1.58萬元及1.59萬元起，其餘單位為4房大戶或特色戶，則可向地產代理查詢租金水平。

凱玥本月開齋 4房6406萬沽

此外，長實（1113）、新地（0016）屯門青山公路現樓項目飛揚，則加推6伙3房戶，折實929.9萬元起，本周六以先到先得形式發售，當中有5伙買家可選擇送指定住客車位或售價折扣。

另合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，錄得本月開齋成交，透過招標售出第1座5樓B室、實用2247方呎4房戶，連1個車位，成交價約6046.2萬元、實呎約26,908元，據成交紀錄冊顯示，買家享有126天成交期。至於新地北角海璇II最新招標售出第3座16樓A室，實用1492方呎4房戶，連1個車位，成交價5200萬元、呎價約3.49萬元，項目該期數迄今累沽8伙，共吸金逾3.5億元。

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