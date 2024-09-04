浪澄灣兩房多按盤750萬沽 12年實蝕6%

鯉景灣移民盤655萬沽 5年實蝕36%

港島東亦連錄大型屋苑蝕讓，市場人士稱，西灣河鯉景灣逸華閣低層B室，實用574方呎，兩房間隔，享部分海景，業主已移民海外，因有感市况疲弱，近期回港委託拍賣行開拍，原定本月11日以550萬元開價推出，但近日獲買家以655萬元承接，呎價11,411元，並較單位對下兩層B室，年初「撤辣」前成交價688萬元低33萬元或5%。原業主2019年中940萬元購入，持貨約5年帳面蝕285萬元或30%，連使費料實蝕335萬元或36%。

南豐新邨兩房5年實蝕逾三成

美聯分行助理聯席董事施志剛表示，樓齡近半世紀的鰂魚涌南豐新邨10座高層F室，實用391方呎，兩房間隔，獲上車客以488萬元承接，實呎12,481元。原業主於2019年1月以約668萬元購入，帳面蝕讓約180萬元或27%，連使費料實蝕逾三成。另祥益地產高級分行經理黃文樂稱，屯門御半山2A座中層C室，實用386方呎，1房連士多房間隔，採開放式廚房設計，日前獲區內客以430萬元承接，實呎11,140元。原業主2019年約601萬一手購入，帳面虧蝕171萬元或28%，連使費及購入時發展商提高的最高回贈計，料仍蝕約155萬元或26%。

雖然私宅樓價持續下跌，但近年入伙的資助房屋樓價持續上升。中原地產高級分行經理任展雄表示，長沙灣麗翠苑本月錄首宗成交，位於1座高層15室，實用382方呎，兩房間隔，以420萬元未補價易手，實呎10,995元。原業主2019年9月246.64萬元向房委會一手購入，持貨約5年帳面獲利173.36萬元或約七成。