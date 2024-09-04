市建局2577萬購馬亞木衙前圍道舖

資料顯示，馬氏家族2013年2月5480萬元購入，帳面蝕約2903萬元或約53%。

持貨11年半蝕逾五成

值得留意，上述物業由市建局收購。據悉，市建局今年4月提出，衙前圍道/賈炳達道發展計劃內的物業收購價，為實用面積呎價14,599元，屬過去7年最低，反映樓市下調對收購價的影響。雖然馬氏家族蝕沽上述商舖，同一大廈1樓A室住宅，實用818方呎，由馬亞木兒子馬僑生持有，同於上月中獲市建局收購，收購價613萬元，實呎約7494元。馬僑生2013年4月400萬元購入，持貨逾11年，帳面獲利約213萬元或53%。

另一方面，馬亞木家族亦以逾1億元放售商舖，美聯旺舖營業董事林偉文表示，旺角通菜街東寶大廈地下113號連閣樓及115號連閣樓正放售，總面積4121方呎，當中地下面積約2260方呎，業主意向售價約1.03億元，折合每方呎約2.5萬元。

資料顯示，上述商舖由馬亞木家族持有，2005年5200萬元購入，若以意向價售出，帳面將獲利5100萬元，物業19年升值近1倍。

CONNAUGHT全幢酒店 減至6億放售

此外，市場再有全幢酒店放售，興勝創建（0896）與基金公司AG ASIA共同持有的西營盤干諾道西138號THE CONNAUGHT全幢酒店，現減價放售，最新叫價6億元，較2018年7.8億元購入價低約1.8億元或23%。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，THE CONNAUGHT樓高29層，2019年完成翻新工程，共提供52個房間，總面積約41,705方呎，業主原以10億元放售，現下調招標目標價40%至6億元，平均每間房價約1153萬元。