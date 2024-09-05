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施永青：用家主導 首選現樓新盤

【明報專訊】市場正醞釀新一輪新盤戰，中原集團主席施永青昨日出席活動時表示，現時樓價已見底，在一手市場仍有不少存貨下，相信樓價仍會繼續受壓，但指出市場目前以用家主導，定必考慮購買現樓或將近現樓的項目，反而發展商推售樓花項目，料套現較困難。他又強調，在發展商不投地或將興建中的工程延期等因素下，長遠一手供應將會減少，屆時樓價將會回升。

料香港銀行跟隨美國減息

此外，美國聯儲局大有機會本月減息，但市場普遍預期本港銀行未必跟隨減息，施永青卻認為，香港銀行同業拆息是由市場決定，當美國落實減息，本港拆息必會回落，加上美國之前宣布加息，不少香港銀行則於較後期才跟隨，亦意味市場不希望加息。施又指，當出現減息時機，料市場會立即作出回應。至於有銀行宣布重推現金回贈，他指自從有銀行作出兩周內完成樓按批核的承諾，反映銀行態度將有所改善。

同場出席活動的麒豐資本創辦合伙人暨投資總監洪英偉稱，集團旗下商廈觀塘鴻圖道32號，已獲批滿意紙，隨時可入伙，又指近期交投氣氛較一兩個月前活躍，以用家為主，目前亦有大手買家有意洽購項目全層或數層樓面；至於同區工廈項目鴻圖道33號海傲，將於下半年落成，計劃明年初部署推售。另凱龍瑞中國香港首席執行官何震東表示，旗下葵涌永基路永昇工業大廈將翻新成自動化冷鏈凍倉庫，預計今年完工，項目總樓面逾20萬方呎，投資逾10億元。

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