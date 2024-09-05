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瑧頤231呎戶月租萬元 呎租43元破頂

【明報專訊】新界半新盤屋苑雖然屢錄蝕讓，惟近期租金卻屢創新高。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗瑧頤一個中層A5室，實用231方呎，開放式間隔，最新以1萬元租出，實用呎租43.3元，呎租創屋苑新高。業主2019年417.8萬元一手買入，租金回報約2.9厘。

此外，美聯分行助理區域經理鄭琨表示，西灣河One Eighty低層A室，實用253方呎，1房間隔，以1.53萬元租出，實用呎租約60.5元。業主今年5月以約450萬元購入，租金回報高達4.1厘。

內地家長2.35萬租映日灣兩房

雖然暑假結束，但仍有不少內地家長來港租樓。中原地產分行副分區營業經理李建華表示，荃灣上月共錄約235宗租賃成交，創1年新高，其中荃灣映日灣3座高層H室，實用465方呎，兩房間隔，享開揚景，舊租客搬走後隨即獲新租客以2.35萬元承租，實用呎租50.5元，而租客亦預付一年租金涉約28萬元。新租客為內地家庭，子女今個學年在港插班升讀中學，為方便上學，故於學校附近租樓。業主2019年890.8萬元一手買入，租金回報約3.2厘。

另外，中原地產分行副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角嘉熙9座中層C室，實用257方呎，1房間隔，以1.25萬元租出，實用呎租約48.6元。租客為內地客，租入單位以便上班。業主2019年約497萬元購入，租金回報約3厘。

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