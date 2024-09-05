華僑銀行謝棟銘：內房回穩 要靠收入信心就業預期改善

今年4月30日召開的中共中央政治局會議首次提到「統籌研究消化存量房產」，意味政府將會直接介入房地產市場幫助去庫存後，5月17日人民銀行、國家金監總局、住建部等部委宣布多項支持房地產市場措施，包括由人行成立3000億元人民幣再貸款予地方政府向發展商購買待售新盤。雖然上述政策曾令到市場氣氛改善，內房市場在6月及7月相對回穩，惟上月「百強企業」新盤銷售按年跌幅又再擴大至28%。

謝棟銘本周主講「華僑銀行2024年下半年經濟展望」傳媒發布會時，被記者問及就穩定內地房地產市場有何建議？他首先表示，內房市場目前供過於求，「置業需求下跌，供應仍然過多」，因此政府需要嘗試重新平衡需求與供應，關鍵是如何去做，而他認為可包括直接及間接兩個政策方向。

主宰置業3因素： 收入增長收入預期財富效應

就直接重新平衡內房供求的政策方向，謝棟銘認為，政府可以向發展商購買未售的部分新盤，至於具體做法，他並沒有更多論述。

至於如何間接重新平衡內房供求呢？謝棟銘表示，這亦與內地消費市場及整體經濟屬息息相關。置業對不少人來說，屬人生中最重大消費決定之一，他解釋，消費由3項因素決定，包括（1）收入增長；（2）對收入增長的預期，當中包括收入信心及就業預期；及（3）財富效應。

上季內地居民收入信心就業預期跌至復常後低位

國家統計局數據顯示，上半年全國居民人均可支配收入為20,733元人民幣，按年名義增長5.4%，扣除價格因素，實際增長5.3%，故謝棟銘認為，目前內地居民收入增長屬理想，但問題是對收入增長的預期不理想，而且股市及樓市下跌亦不利財富效應。

內銀減按息屬利好 卻難改供求失衡

謝棟銘引述人民銀行「2024年第二季度城鎮儲戶問券調查報告」，該在全國50個城市進行了2萬戶城鎮儲戶問券調查結果顯示，收入信心指數按季下跌1.4個百分點至45.6%，就業預期指數按季下降1.9個百分點至43.4%，兩者均跌至去年首季內地走出疫情經濟復常以來新低（見圖），指這顯示內地居民對收入增長的預期有待改善。向前望的話，他強調，若內地政府能夠改善居民對收入增長的預期，這不止有利消費市場，亦會為內房市場帶來支持。

至於外電近日引述知情人士透露，內地金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調0.8厘左右。作為高層正在斟酌的允許轉按揭方案的一部分，該調整將分兩步進行，第一次下調可能就是未來幾周內的事，第二次將於明年初生效。該提案可能對首套和二套房都適用，但還需經過最高領導層批准。該外電分析，由於一方面要提振陷入困境的房地產市場和經濟，一方面又要保護66萬億美元的國內金融系統，避免房貸利率下降太猛會給銀行帶來壓力，故內地監管機構正努力在兩者之間尋找平衡。

謝棟銘認為，內地銀行若在全國範圍內將存量房貸利率下調，可以節省已借按揭買樓者的每月供款開支，對樓市當然屬正面，也是好消息，但他相信，單靠下調按息，不足以令現時供求失衡的內房市場改變方向。

明報記者 葉創成

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