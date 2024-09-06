moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

DOUBLE COAST I擬本月推 涉361伙 3期共1590伙兩年前已批預售 啟德新盤戰升溫

【明報專訊】市場憧憬美國本月有機會減息，一手市場氣氛逐漸升溫，當中啟德再有全新項目加入新盤戰。由會德豐、恒地（0012）、中海外（0688）及新世界（0017）合作，位於跑道區的承豐道19號項目，早於兩年前已獲批預售，其中第1期昨正式命名為DOUBLE COAST I，現時已獲批滿意紙，提供361伙，最快本月開售。換言之，近期啟德區內已有5個新盤作最新部署（見表），會德豐主席梁志堅對此認為是市場百花齊放的現象。

明報記者 江俊洋

DOUBLE COAST I連同日前開價的維港‧雙鑽，以及推售如箭在弦的天璽‧天，上述啟德3個全新盤大有機會本月齊齊開售，共涉1969個單位。被問到區內多個新盤同期推出或加推，會否造成競爭，梁志堅稱是百花齊放，發展商知道各項目的價錢水平，故價錢亦不會有很大差距，又指現時是市場「最抵買」時機，並預測本港樓市將於本年底或明年初恢復升勢。

會德豐梁志堅：市場百花齊放

翻查資料，DOUBLE COAST分3期發展，共提供1590伙，並早於2022年10月獲批預售樓花紙，另兩個期數分別提供704伙及525伙。會德豐副主席兼常務董事黃光耀稱，DOUBLE COAST I已獲批滿意紙，設高座及低座大樓，提供361伙，戶型涵蓋開放式至3房間隔，以一房及兩房戶為主打。

同區其他新盤方面，中海外已屆現樓的維港‧雙鑽，以折實均呎約1.85萬元首推141伙，料明日起收票。嘉華國際（0173）牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣，日前公布新優惠，項目推出的50個「置佳時機限定折扣」單位，個別單位減價最多21%，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明稱，接獲不少準買家查詢，有意由租轉買入市。

啟德3全新盤共涉1969伙

至於新地（0016）旗下啟德天璽•天第1期將於下周上載樓書。新地代理總經理胡致遠表示，項目提供雙會所，其中31樓為逾100米高空的空中會所「天上天」，設有區內唯一空中會所連50米無邊際泳池，另一個會所位於3樓，名為「天中庭」。

近日本港雖受颱風襲港影響，但新地多個現樓餘貨均錄成交，不少屬特色戶，包括沙田瓏珀山標售King Tower 2的26及27樓King Mansion頂層複式戶，實用2504方呎5房戶，連1083方呎平台、791方呎天台，成交價6457.8萬元，創項目新高紀錄，呎價近2.58萬元；將軍澳天晉以招標售出第6座43至46樓C室的3複式戶，實用1072方呎3房1套間隔、連363方呎平台，成交價2350萬元、實呎近2.2萬元。

此外，該集團天水圍Wetland Seasons Bay第3期，亦招標售出一伙特色戶，位於6B座1樓A8室，實用407方呎兩房間隔、連177方呎平台，成交價646.35萬元、實呎1.58萬元；據成交紀錄冊顯示，買家成交期240日。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款