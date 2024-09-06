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永泰萬科顯和里申預售涉240伙

【明報專訊】發展商為加快促銷存貨，近月續放慢為旗下新盤申請預售樓花的步伐。據地政總署公布，上月僅接獲一份新增住宅預售樓花申請，為永泰地產（0369）、萬科香港合作的沙田顯和里項目、涉240伙，較7月未有住宅申請預售樓花稍為好轉。值得留意，業界分析稱，現時已獲批預售但未發售私宅涉約1.44萬伙，加上市場累積貨尾近2.2萬伙，意味共有3.64萬伙可供應市，料發展商須以具競爭力的價錢開盤作招徠。

地政總署資料顯示，上月新增預售樓花申請的永泰地產及萬科香港沙田顯和里項目，涉240伙，預計2026年9月落成，樓花期長約兩年。翻查資料，項目由相關發展商於2022年9月以7.8638億元投得，以可建樓面89,339方呎計，每方呎樓面地價8802元。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧當時表示，沙田區鐵路及巴士交通網絡完善，生活配套發展成熟，區內亦累積不少置業需求，預計將以中小型住宅作為主打。

華懋西貢項目批預售涉40伙

此外，上月地政總署只批出一份住宅預售樓花同意書，涉40伙，為華懋旗下西貢公路162號項目，預計落成時間為今年11月；相對7月批出預售樓花、萬泰旗下大埔公路大埔滘段4138號項目涉135伙，以單位數量計按月跌70%。

已批預售連貨尾涉3.64萬伙

另截至今年8月底，全港滾存待批預售樓花單位數目為13,643伙，較7月錄13,443伙，按月增加200伙或約1.5%，數字是自今年4月錄得16,926伙後，4個月來新高。美聯首席分析師劉嘉輝指出，8月新申請預售樓花的住宅項目僅1個，雖然打破7月未有新申請的悶局，惟由於近期發展商新申請預售步伐放緩，令2024年首8個月數字按年明顯下跌；在扣除被拒絕申請的長實（1113）安達臣道項目後，今年首8個月新申請預售樓花的私宅單位僅4680伙，較去年同期7433伙按年減約2753伙或37%。

另據美聯研究部統計，目前已獲批預售樓花、但未發售私宅共涉約1.44萬伙，而截至8月底，市場累積貨尾量近2.2萬伙，即合共有約3.64萬伙可供發售，由於市場預期美國本月起減息，多個新盤部署登場，料發展商必須以吸引價作招徠，以搶佔購買力。

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