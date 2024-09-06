天巒呎價首失守萬元 14年蝕三成

中原副分區營業經理羅偉蓮表示，天巒剛錄5個月以來首宗二手成交，位於洛森大道雙號屋，實用1822方呎，連約1082呎花園，3房雙套連多用途室間隔，設私人車庫，以1780萬元售出，實呎9769元。原業主以公司名義於2010年斥約2436萬元一手購入，帳面蝕約656萬元或27%，連使費料實蝕775萬元或32%。

何文田老牌屋苑呎價亦跌穿萬元。利嘉閣分行聯席董事楊家寶稱，樓齡57年的何文田公爵街東方花園，位於C座中層2室，實用1054方呎，3房1套連多用途室間隔，望街景，單位內籠裝修較舊，以1028萬元易手，實呎9753元。原業主1991年約253萬元購入，帳面獲利約775萬元或約3倍。

迎豐納米樓首跌穿300萬 8年實蝕15%

此外，資料顯示，九龍站擎天半島3座中層F室，實用961方呎，3房1套連工人套房間隔，新近以1850萬元易手，實呎19,251元，做價重返2014年同類價水平。買家登記英文姓名為普通話拼音，料屬內地背景人士。原業主則於2015年6月2088萬元購入，連使費料實蝕約360萬元或17%。

區內代理指出，土瓜灣馬頭角道迎豐低層E室，實用196方呎，開放式間隔，以276萬元易手，實呎14,082元，為屋苑首宗成交價低於300萬元的二手成交。原業主於2016年以約316萬元一手購入，連使費料實蝕約48萬元或15%。

麻雀館大王林肯道屋地獲4.5億洽購

另市場消息指出，由麻雀館大王石鑑輝家族持有的九龍塘林肯道3及5號屋地，最新獲買家出價至約4.5億元洽購至尾聲。上述物業佔地共20,382方呎，若以地積比0.6倍計，可建樓面約12,229方呎，每方呎樓面地價約3.68萬元，而石鑑輝家族1989年共3400萬元入市兩屋地，但未知當時是否與現狀一樣。