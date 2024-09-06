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公司客8萬租璈珀3房雙套連車位

【明報專訊】近期公司客租樓個案持續增加。中原地產分行分區營業經理梁學文表示，西半山璈珀高層C室，實用面積1494方呎，3房雙套間隔，享開揚山景，以8萬元連車位租出，實用呎租53.5元。新租客為公司客，心儀上址位處半山地段，私隱度高，故租用單位。業主2017年6103萬元連車位一手購入，持貨約7年，租金回報約1.6厘

外籍公司客4萬租逸濤灣3房戶

美聯分行高級區域經理佘錦驊表示，西灣河逸濤灣1座冬和軒中層C室，實用面積744方呎，3房1套連儲物室間隔，則獲外籍公司客以月租4萬元承接，實用呎租約53.8元。業主2012年8月1228萬元購入，租金回報約3.9厘。

此外，香港置業分行營業經理周栢達表示，大角嘴利奧坊．壹隅1座中層D室，實用209方呎，開放式間隔，望部分海景。獲來自外區的學生客約1.33萬元承租，實用呎租約63.6元。業主今年4月才以約472.5萬元購入，租金回報約3.4厘。

仲量聯行：431呎以下細戶租金回報升至3.4厘

另外，仲量聯行最新發表的《香港住宅銷售市場綜述》亦指出，本港實用面積431方呎以下的細單位（A類住宅）平均租金回報率，已於6月升至3.4厘，較過去10年的平均水平高出70個基點，創下2012年以來新高。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如認為，受選擇鄰近商業區居住的非本地學生及專業人士推動，加上本港家庭住戶數目按年增1.5%至276萬，而大部分非本地人才來港後租住單位，均令租賃市場需求增加。該行亦指出，隨政府擴大「高才通」適用範圍，料短期內中小型住宅單位租金和回報率將持續上升。不過，受人口縮減及入息升幅放緩，可能減慢租金增長步伐。

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