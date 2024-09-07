新盤打風照沽40伙 朗賢峯IIA佔逾半 啟德海灣售約18伙 大手客1900萬掃4單位

明報記者 江俊洋

樓花期約半年的鐵路新盤朗賢峯IIA期，昨日開展新一輪銷售，項目原定早上10時30分於旺角朗豪坊揀樓，但當時正懸掛8號風球，發展商要順延至下午5時30分才開始揀樓，是次發售133伙，包括價單發售60伙，以及招標推售73伙。市場消息指出，是次以價單形式發售的單位，單日售出約21伙。項目該期數於4月、5月一直以招標形式推售大單位，發展商上月底公布該期數首張價單，涉84伙，折實均呎20,772元，較今年4月首推同系IIB期115伙、折實均呎19,988元，高出約4%。

朗賢峯IIA期延至昨日黃昏揀樓

近期一手市場焦點均落於啟德區，其中自去年11月起銷售、嘉華牽頭的啟德海灣第1期，日前更新價單，新增多個付款計劃之餘，另對指定50伙提供額外限定折扣，個別單位變相減價逾兩成，50伙折實均呎17,384元，而修訂版價單於昨日起生效。不少準買家在本港昨日改掛3號風球後，前往位於北角嘉華國際中心的售樓處揀樓。

PRINCE CENTRAL兩房1362萬沽

市場消息稱，項目單日亦沽出約18伙，當中不少成交為實用288方呎1房間隔的第2A座中低層N室，包括有投資者斥逾1900萬元連掃4伙1房戶；另有兩組買家分別購入兩伙1房單位作收租。項目第1期共涉1017伙，樓花期約半年，項目迄今暫累沽約108伙。

風球下一市手場仍錄其他貨尾成交。最近準備推售啟德天璽‧天的新地（0016），同系屯門NOVO LAND 3B期 ，昨售出Fiskars 第2A座27樓D室，實用292方呎，1房間隔，成交價389.43萬元，呎價13,337元。另外，近期何文田太子道西有新盤招標推售，新地旗下同一地段的現樓項目PRINCE CENTRAL，相隔兩個多月再錄成交，日前在颱風下售出11樓A室，實用436方呎，兩房間隔，成交價1361.97萬元、呎價31,238元，為項目本月首宗成交。成交紀錄冊顯示，買家採360日付款計劃。