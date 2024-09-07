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港大生2萬租薄扶林道63號 一年貴一成

【明報專訊】暑假過後，繼續有學生客租樓。中原分區營業經理柳志明表示，西區薄扶林道63號1座中低層C室，實用面積269方呎，一房間隔，向南、望港大校園及山景，月租叫價2.1萬元，放盤數天即獲港大學生以2萬元承租，實用呎租74元。柳指出，新租約較對上租約、即一年前月租1.8萬元，上升2000元或10%，並預付一年租金承租單位，共涉約24萬元。業主2018年838萬元一手購入，持貨約6年，租金回報約2.9厘。

投資者撤辣後入市Holborn回報3.4厘

再有「撤辣」後入市的收租客，隨即將單位租出。美聯分行市務經理陳昌裕表示，港島東The Holborn一個極高層B9室，實用221方呎，開放式間隔，以月租1.65萬元租出，實用呎租75元。業主今年4月、即政府「撤辣」後以約590.9萬元購入作長線投資，租金回報約3.4厘。

至於今年7月起入伙的大角嘴利奧坊．壹隅，亦錄得租賃個案，美聯分行區域經理劉志偉表示，屋苑第1座中層N室，實用面積206方呎，開放式間隔，望市景，最新獲內地專才以月租1.38萬元承租，呎租約67元。業主於2022年6月以約471.6萬元一手購入，享有租金回報約3.5厘。

專才1.38萬租利奧坊．壹隅206呎戶

另外，據美聯所錄得住宅租務及買賣個案計算，反映上月住宅租售比率進一步上升，8月比率錄約79%，較7月約76%，按月增約3個百分點，創11個月新高。

美聯住宅部行政總裁布少明指出，上月住宅租務持續活躍；同期市場亦觀望美國9月減息，故發展商減慢推盤步伐，導致上月一手成交量見「撤辣」後新低。布又稱，十大屋苑上月租務成交亦連升4個月，上月共錄425宗，按月微升約2.4%，為去年8月錄得466宗後的1年新高。其中天水圍的嘉湖山莊升幅最大，上月錄91宗租務成交，較7月的46宗大升約97.8%；不過，紅磡黃埔花園卻跑輸大市，上月租務成交僅15宗，按月跌約50%，為跌幅最大的十大屋苑。

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