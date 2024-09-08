THE ASTER加推6伙 最高折扣30.5%

折實售價1241.5萬起

據最新的價單顯示，全新加推單位分佈於3至12樓的B室，實用619方呎，2房間隔，當中6樓B室是連租約出售，按價單售價由1786.4萬至1849.5萬元，實呎28,859至29,879元。

配合全新推售，發展商推出3個付款辦法，分別120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃（照售價減3.75%）、120「愜意無憂」一按貸款付款計劃（照售價減3.75%）及360「先住後付」備用一按付款計劃（照售價減0.5%）。若買家選用120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃及購買特定單位，最高可享折扣率約30.5%。計算最高折扣後，折實售價由約1241.5萬至1285.5萬元，折實實呎20,060至20,768元。

翻查資料，發展商今年2月曾以價單形式推售18伙，當時最高折扣優惠14%，換言之，是次推出加推單位的折扣優惠，較半年前增加16.5個百分點。另發展商推出「先住後付」計劃，買家支付樓價10%及許可佔用費後，可申請提早入住。另發展商昨日推出1伙招標，為21樓C室，屬實用619方呎2房戶，望山景，單位地板、廚具及潔具等已全面升級，買家即買即住；截標日期為今年12月31日。

維港‧雙鑽獲超額認購

此外，正部署短期內開售、中海外（0688）旗下啟德跑道區維港‧雙鑽，上周以折實均呎18,456元首推141伙，開放式戶折實入場403萬元起；昨日接受認購，據悉，項目已超額認購，或於本周上載銷售安排，計劃於本周末推售。

KOKO HILLS第3期沽10伙

另會德豐旗下藍田KOKO HILLS系列，昨日以現樓形推售，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS第3期昨日售出10伙，整個系列至今售出813伙，共套現逾78億元。為了回應市場需求，昨日再上載全新銷售安排及價單，涉31伙。

新世界（0017）及遠展（0035）發展啟德跑道區柏蔚森III，昨以先到先得形式推售75伙，據悉，項目售出6伙，單日吸金逾4100萬元。

[香港地產]