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嘉華溫偉明：啟德多盤齊推 生「聚合效應」 料激活區內一手交投 強調發展商不存在財政壓力

【明報專訊】啟德即將有3個全新樓盤對撼，而同區由嘉華（0173）牽頭、去年底推出的啟德海灣，上周突變相減價逾兩成促銷餘貨，令啟德再成市場焦點之際，嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明接受本報專訪時表示，啟德數個全新樓盤齊齊出擊，雖然存有競爭，但同時產生「聚合效應」，讓不同客源重新注意該區，料可激活區內一手成交。他認為，本港發展商財政紀律嚴謹，不存在財政壓力，即使數盤同期登場，啟德新盤亦不會爆發割喉式減價戰。

明報記者 林可為

9月新盤戰升溫，面對啟德3個全新盤，包括中海外（0688）牽頭的維港‧雙鑽、會德豐和恒地（0012）牽頭的DOUBLE COAST I、新地（0016）旗下天璽‧天，均擬短期內推售，溫偉明表示：「 百貨應百客，啟德同時有數個新盤齊推，雖然存有競爭，但同時亦產生『聚合效應』，吸引買家注意力，可帶動區內新盤銷情。猶如旺角波鞋街一樣，讓買家有不同選擇，各商戶都有生意做。」

料本月一手錄逾千宗成交 啟德佔五成

以嘉華牽頭的啟德海灣而言，是次變相減價促銷反應不俗，不排除稍後加推此類提供新增優惠的單位應市，惟溫偉明強調，本港發展商財務穩健，不存在財政壓力，即使啟德區內多盤齊推，亦不會發生割喉式減價戰。他估計，9月整體一手成交量可重上逾千宗水平，除較8月僅錄約510宗，按月回升約一倍外，啟德區一手單位有機會沽約500伙，佔本月整體一手成交量的五成。

對於市場憧憬美國本月中下旬啟動減息，溫偉明認為，本港雖然未必即時跟隨減息，但今年底前應至少會減息一次，為樓市帶來生機，令樓價可由谷底反彈。他續稱，香港銀行體系的定期存款高逾9萬億元，近期定期存款的息率已見調減；同時，私宅樓價近期持續下跌、租金卻繼續向上，此消彼長下，料可吸引原本做定期存款的投資客，以及部分原租樓住但見租金續升，而想轉租為買的用家重新入市。

集團兩全新盤最快年底前推

推盤部署方面，溫偉明透露，集團第四季有機會推出兩個獨資發展的市區新盤，涉近70伙，其中早於2021年9月上載樓書、已屆現樓的九龍嘉林邊道嘉琳，提供5幢洋房式單位，實用面積4171至4578方呎，各幢均連花園等，近期已接待數十組客人參觀，稍後以招標形式推出。另外，集團天后英皇道33號單幢新盤，屬舊契項目，地盤面積約4105方呎，現正進行地基工程，提供60餘伙、料主打兩房戶，項目總樓面約4萬方呎。翻查資料，上述地盤是嘉華於去年中斥資約4.68億元，向有「越南朱」之稱的資深投資者朱立基或相關人士購入，當時折合每方呎樓面地價逾1萬元。

（發展商專訪）

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