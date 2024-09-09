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收租客掃Larchwood 逾4300萬購10伙迷你戶

【明報專訊】市場憧憬美聯儲局減息在即，投資客重出江湖大手掃貨，其中宏安地產（1243）旗下現樓項目、大角嘴Larchwood，最新獲收租客以逾4300萬元連購10個迷你戶作長線收租。此外，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，則以逾2億元售出一伙特色戶。綜合市場消息，過去兩日市場錄得逾50宗一手買賣，較前周末約24宗多出逾1倍。

緹外逾2億沽出4房特色戶

宏安地產執行董事程德韻表示，集團旗下Larchwood昨日獲投資者大手連掃項目10伙，計劃作收租用途，成交額逾4300萬元，創項目開放現樓後單一買家成交金額紀錄。項目踏入9月份逾一周，連錄18宗一手成交，吸金超過7600萬元。宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，上述售出之10伙，分別為7伙C室、1伙E室及兩伙G室，實用202至206方呎。資料顯示，該批單位每伙成交價由388萬至458萬元不等，實呎約19,153至22,601元。

啟德海灣過去兩日共錄5成交

另緹外昨以招標形式售出一伙特色戶，位於3座地下B室連裝修花園大宅，實用面積4431方呎，4房4套另加雙工人房間隔連1個車位，成交價2.085億元，實呎47,055元。就成交紀錄冊所見，買方採270天成交期，並享提早佔用優惠，亦獲賣方提供相等於該物業樓價之4.25%的從價印花稅津貼。上述緹外提供64伙，包括61個分層單位及3座院墅，今年已錄19宗成交，涉約69億元，整個項目自2022年10月迄今已累售24伙，套現逾81億元，平均實呎約6.2萬元。

至於嘉華（0173）等合作發展的啟德跑道區啟德海灣，過去兩日共錄5宗成交，包括2A座3樓M單位，兩房間隔，實用面積481方呎，成交價836萬元，實呎17,380元。項目自變相減價約兩成後，短短3日共沽24伙。中海外（0688）同區維港．雙鑽，上周公布首張141伙價單後，周末吸引不少準買家到場睇樓及入票，據悉，項目現時已超額登記。

（發展商專訪）

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