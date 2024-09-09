昇薈「兩房半」租2.28萬 貴一年前17%

中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌昇薈2座低層C室，實用面積702方呎，兩房連儲物房間隔（俗稱兩房半間隔），享山景，月租叫價2.28萬元，最後零議價租出，實用呎租32.5元，月租較上一份去年簽訂的租約月租1.95萬元、實用呎租27.8元急升17%。業主2013年12月569.45萬元一手買入，持貨近11年，租金回報約4.8厘。

貝沙灣3房連車位月租7.3萬 呎租52元

薄扶林貝沙灣剛錄大額租賃成交。中原地產分行高級資深區域營業經理黃燕源表示，貝沙灣4期2座中層C室，實用面積1400方呎，3房1套間隔，享開揚海景，以7.3萬元連車位租出，實用呎租52.1元。租客為同區客，業主2010年2705萬元連車位買入，持貨約14年，租金回報約3.2厘。

柏麗園4房連車位6.38萬租出

跑馬地老牌屋苑亦錄大額租賃成交。利嘉閣分區董事梁國樑稱，樓齡約半世紀的跑馬地柏麗園，位於中層F室，實用面積1492方呎，4房1套連工人套房間隔，望開揚景，連車位以6.38萬元租出，實用呎租約43元。業主早於2008年金融海嘯時期以約2183萬元購入，持貨約15年，租金回報約3.5厘。

學生客租海茵217呎戶 4月買入回報4厘

再有學生客租住近年入伙的將軍澳海茵莊園納米樓。香港置業分行營業經理鍾月嬌表示，海茵莊園2座中層C3室，實用面積217方呎，開放式間隔，向西北，以約1.4萬元放租約兩周後吸引外區客洽詢，雙方零議價以1.4萬元租出，實用呎租約64.5元。新租客為學生，業主今年4月才以約408.2萬元購入單位，持貨僅約5個月，租金回報約4厘。