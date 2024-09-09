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半島中心全層放售 馬亞木相關人士叫4.2億

【明報專訊】部分資深投資者近期積極放售物業。美聯旺舖高級區域營業董事張殷焌表示，尖東麼地道67號半島中心2樓全層，面積約57,240方呎，現以意向價約4.2億元放售，呎價約7338元。資料顯示，有關物業由「小巴大王」馬亞木或相關人士於2008年以2.28億元購入，現放售價較16年前購入價高1.92億元或84%。

高16年前購入價84%

另外，上月市場觀望氣氛雖然持續濃厚，但仍有部分用家趁減息前偷步大手入市。中原（工商舖）資料顯示，上月工商舖買賣共錄得約218宗，雖較7月微跌約8.4%，且較去年同期跌約31.66%，但期內卻錄多宗大手成交，帶動上月全月成交額共錄約60.79億元，較7月增約1.2倍，按年亦增加約35.45%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月工商舖物業買賣以商廈市場最為矚目。數據顯示，上月商廈錄約26宗買賣成交，成交額約35.02億元，當中成交額按月及按年分別飈升約3.4倍及6.3倍，月內錄得至少3宗逾億元成交，金額最大為星展銀行以約13.5億元向資深投資者陳秉志購入中環中心66樓及75樓兩全層，涉及總樓面約51,088方呎，呎價約2.9萬元。

工廈及商舖物業分別錄得約147宗及約45宗成交，按月分別微跌約8宗及約6宗。成交額方面，工廈成交額錄得約17.08億元，按月大增約64.7%，商舖上月總成交額則錄約8.7億元，按月微跌約6.04%。潘氏續稱，本港現時工商舖物業價格已跌至合理水平，屬用家和投資者入市最佳時機，相信待美國減息落實後，本月整體買賣價量料均有所改善。

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