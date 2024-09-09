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換樓客508萬購新葵芳兩房 4年實蝕三成

【明報專訊】美國聯儲局本月大有機會減息前，有換樓客趁機平執蝕讓貨，其中新葵芳花園一個兩房單位，獲區內換樓客以508萬元承接，除較同類高位大跌近三成外，原業主持貨逾4年，連使費勁蝕逾210萬元或31%。

市場消息指出，上述成交單位為新葵芳花園A座高層08室的兩房戶，獲換樓客以508萬元購入，實用418方呎，實呎12,153元。資料顯示，單位對上一層同面積08室，2021年曾以712.8萬元易手，至今仍是屋苑成交價最高單位，現成交單位做價較高峰期大跌204.8萬元或29%。今次沽貨之原業主，2020年中以約682萬元購入，帳面蝕讓174萬元或26%，連使費料實蝕逾210萬元或31%。

昇柏山兩房576萬沽 5年半實蝕25%

另市場消息稱大窩口昇柏山高層左翼C單位，實用522方呎兩房間隔，以約576萬元售出，實呎約11,034元。原業主2019年4月718萬元購入，持貨約5年半帳面蝕讓約142萬元或20%，若連使費料實蝕逾180萬元或約25%。

十大屋苑周末8成交 近6周首重返個位數

事實上，樓市觀望氣氛濃厚，中原統計，十大屋苑剛過去周末兩日僅錄8宗成交，重返個位數水平，為近6個周末首見，按周跌42.9%，零成交屋苑增至4個，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍認為減息周期將至，惟二手業主未有「大出血」打算，決定議息後再作決定，令二手交投膠着。美聯亦統計，過去兩日十大屋苑同錄約8宗成交。美聯住宅部行政總裁布少明表示，減息幅度及速度未定，市場難免謹慎，不少準買家及業主均謀定而後動，令二手買賣拉鋸。

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