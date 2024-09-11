新地提速推YOHO Hub II新一座 快開價 強調以市價發售 天璽‧天擬下月登場

明報記者 江俊洋

新地副董事總經理雷霆表示，集團繼續奉行「月月有樓賣」，未來兩個月推盤工作仍然頻密，而天璽．天計劃10月開售，屬集團計劃之內；他認為，各新盤將視乎自身條件開價，並以市價賣樓，而私宅租金持續上升，「供樓抵過租摟」的時代已臨，預料將有更多市民轉租為買，第四季樓市會價量齊升。

雷霆：「供樓抵過租摟」 有更多市民置業

上述The YOHO Hub II 第6座涉469伙，單位實用面積338至1035方呎，涵蓋1房至4房間隔；新地代理執行董事陳漢麟表示，本周稍後會先向傳媒開放現樓示範單位，最快下周開價，以市價發售。至於項目第8座單位，已售出423伙、套現約40億元，現有逾300伙完成收樓。翻查資料，The YOHO Hub II 提供939伙，第8座尚餘約47伙待售，據悉主要為1房單位。

海璇天鑄連錄成交 吸金1.16億

市區一手豪宅連錄成交，包括新地同系海璇II，新售出第3座12樓A室，實用面積1492方呎4房戶，連車位成交價5230萬元、實呎3.5萬元，項目8月底至今累售12伙、套現約5.4億元；同系何文田天鑄II，售出第2座18樓A室，實用面積1646方呎5房戶，成交價6398萬元、實呎約3.9萬元，惟做價較同類單位2016年成交價逾7000萬元，低近一成。

另信置（0083）牽頭何文田加多利山豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS，新售出第3座19樓A室，實用面積2087方呎4房戶，連車位成交價9868萬元、實呎47,283元；項目2020年8月開售至今累售64伙，總套現額近63億元。

禹洲堅道UPPER CENTRAL上樓書

至於上周開價的中海外（0688）啟德跑道區維港‧雙鑽，市場消息指首推141伙，已獲超額認購，料短期公布銷售安排。

另內房禹洲地產（1628）旗下西半山堅道UPPER CENTRAL，項目自2020年一直作出租，昨突擊上載樓書，預計有意將單位轉租為賣；項目提供85伙，當中僅有3伙兩房戶，其餘為開放式戶，單位面積155方呎起，料為西半山近年最細一手新盤單位。