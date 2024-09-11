moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新地提速推YOHO Hub II新一座 快開價 強調以市價發售 天璽‧天擬下月登場

【明報專訊】啟德跑道區新盤維港‧雙鑽開價後，部署推出多個新樓盤的新地（0016）公布，旗下啟德天璽‧天暫時按兵不動，留待下月登場，而今年5月開售、已屆現樓的元朗The YOHO Hub II，銷售步伐提速，擬推出從未發售的第6座、最快下周開價，並強調會以市價開盤。

明報記者 江俊洋

新地副董事總經理雷霆表示，集團繼續奉行「月月有樓賣」，未來兩個月推盤工作仍然頻密，而天璽．天計劃10月開售，屬集團計劃之內；他認為，各新盤將視乎自身條件開價，並以市價賣樓，而私宅租金持續上升，「供樓抵過租摟」的時代已臨，預料將有更多市民轉租為買，第四季樓市會價量齊升。

雷霆：「供樓抵過租摟」 有更多市民置業

上述The YOHO Hub II 第6座涉469伙，單位實用面積338至1035方呎，涵蓋1房至4房間隔；新地代理執行董事陳漢麟表示，本周稍後會先向傳媒開放現樓示範單位，最快下周開價，以市價發售。至於項目第8座單位，已售出423伙、套現約40億元，現有逾300伙完成收樓。翻查資料，The YOHO Hub II 提供939伙，第8座尚餘約47伙待售，據悉主要為1房單位。

海璇天鑄連錄成交 吸金1.16億

市區一手豪宅連錄成交，包括新地同系海璇II，新售出第3座12樓A室，實用面積1492方呎4房戶，連車位成交價5230萬元、實呎3.5萬元，項目8月底至今累售12伙、套現約5.4億元；同系何文田天鑄II，售出第2座18樓A室，實用面積1646方呎5房戶，成交價6398萬元、實呎約3.9萬元，惟做價較同類單位2016年成交價逾7000萬元，低近一成。

另信置（0083）牽頭何文田加多利山豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS，新售出第3座19樓A室，實用面積2087方呎4房戶，連車位成交價9868萬元、實呎47,283元；項目2020年8月開售至今累售64伙，總套現額近63億元。

禹洲堅道UPPER CENTRAL上樓書

至於上周開價的中海外（0688）啟德跑道區維港‧雙鑽，市場消息指首推141伙，已獲超額認購，料短期公布銷售安排。

另內房禹洲地產（1628）旗下西半山堅道UPPER CENTRAL，項目自2020年一直作出租，昨突擊上載樓書，預計有意將單位轉租為賣；項目提供85伙，當中僅有3伙兩房戶，其餘為開放式戶，單位面積155方呎起，料為西半山近年最細一手新盤單位。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款