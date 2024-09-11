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YOHO Hub II三房呎租45元 業主回報3.5厘

【明報專訊】雖然暑假已完結，但私宅租務持續暢旺；正當新地（0016）計劃月內推售元朗The YOHO Hub II 全新座數之際，同期一個3房戶剛以呎租約45元租出，業主約3個月前入市，享租金回報率達3.5厘。

中原副區域營業經理王勤學表示，The YOHO Hub本月暫錄約6宗租務成交，平均實呎租約41元，其中The YOHO Hub II 第8座低層F室，實用面積522方呎3房戶，以月租2.35萬元租出、實用呎租45元，租客為年輕家庭；業主今年6月以796.96萬元一手買入，並於最近收樓，享3.5厘租金回報率。

專業人士1.8萬租映日灣1房

美聯高級分區營業經理何振榮表示，荃灣半新盤映日灣頂層戶，實用面積298方呎1房間隔，業主以1.85萬元放租，僅放盤5天獲外區專業人士議價500元或2.7%，以月租1.8萬元承租、實用呎租逾60元。

上述物業業主2019年以604.8萬元一手購入，享租金回報率約3.6厘。 

市區方面，美聯高級分區營業經理余汶釗指出，大角嘴利奧坊‧壹隅第1座中層R室，實用面積267方呎1房間隔，以月租1.7萬元租出、實用呎租約64元；業主於2022年5月以約639.5萬元一手購入，享租金回報率3.2厘。

8月私宅租金指數創近5年新高

另中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，8月中原城市租金指數CRI最新報123.94點，按月升1.42%，連升6個月共6.94%。

正值暑期租賃旺季，CRI創59個月、即近5年新高，重上2019年9月水平，今年9月底目標上調至125點，今年底有望挑戰127點，而現時指數比2018年8月128.01點歷史高位低3.18%。

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