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冰室逾50萬租中環翠華舊舖 低舊約五成

【明報專訊】連鎖茶餐廳趁商舖租金價錢回軟，承租港島核心商業區大舖；據市場消息指出，原由翠華（1314）租用的中環德輔道中84至86號地下及地庫，面積逾7000方呎，獲前翠華行政總裁駱國安旗下的貳號冰室承租，月租介乎50萬至60萬元，較翠華2021年退場前舊約110.7萬元，低約55%。

上述商舖鄰近恒生銀行總行，毗鄰區內熱門景點中環街市，地下面積約3163方呎、連約4200方呎地庫，總面積約7363方呎，以月租50萬至60萬元計，呎租約68至81元。

總面積7363呎 呎租料68至81元

翻查資料，上述商舖原由翠華餐廳主席李遠康等人持有，去年9月以3.7億元售出、呎價逾5萬元；商舖由保晟有限公司購入，為恒生銀行（0011）前董事長利國偉的家族成員，以月租逾50萬元計，估計租金回報約1.6至1.9厘。

業主為恒生前董事長家族成員

事實上，不少商戶趁商舖租金回落，租用面積較大商舖，同屬中環地標商舖之一、泛海國際（0129）旗下皇后大道中泛海大廈地下及一樓，面積約1.9萬方呎，早前獲西班牙時尚品牌Mango以月租約120萬元承租，呎租僅63元，比疫情爆發前低約20%，亦比2014年英國品牌Topshop以高達300萬元承租，低約六成。

另已故「舖王」鄧成波的家族成員再度沽貨；由鄧氏家族相關人士持有的旺角道26號1樓A室、旺角道28號1樓B室，以及通菜街139A號1樓A室共3個單位，新近以1580萬元售出，以總實用面積1898方呎計、實呎約8325元；登記買家為正祥投資有限公司，董事為「麻雀館大王」石鑑輝家族成員石炳祥及相關人士。資料顯示，鄧氏家族於2018年以2750萬元購入，帳面蝕1170萬元或43%。

此外，近年縮減分行的東亞銀行（0023），最新放售持有物業；美聯旺舖營業董事林雍坤表示，獲委託獨家代理大埔安泰路1號大埔廣場地下49至52號舖放售，總面積約4076方呎，業主以9800萬元放售，近期調低1200萬元或12%，現以約8600萬元放售，每方呎意向價約2.1萬元。資料顯示，商舖由東亞銀行於1985年以327.3萬元購入，購入後自用多年，現交吉形式放售；若以8600萬元易手，帳面將賺逾8272萬元或25倍。

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