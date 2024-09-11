羅守輝1700萬沽堅尼地道單位 料蝕35%

AV Concept主席斥6000萬

購鹿茵山莊洋房

另據資料顯示，大埔鹿茵山莊雙號洋房，實用面積2908方呎、4房3套間隔，新近以6000萬元售出、實呎20,633元，新買家為AV Concept（0595）主席兼行政總裁蘇煜均及其妻子楊潔玲；原業主早於2000年以2850萬元購入，持貨24年，帳面獲利3150萬元或1.1倍。

資料顯示，奧運站瓏璽第6B座高層複式大戶，實用面積1933方呎、連97方呎平台及580方呎天台，屬4房雙套連多用途室間隔，設內置樓梯通往上層及天台，本月初以6380萬元易手、實呎33,006元；原業主於2017年10月以7688萬元一手購入，持貨7年，帳面蝕1308萬元或17%，連使費及發展高回贈計，有可能實蝕約1160萬元或15%。

御花園3房買家與內地評級機構創辦人同名

資料顯示，港島中半山御花園第2座低層單位，屬實用面積2072方呎3房1套間隔，早前以6000萬元連車位售出、實呎28,958元，買家以毛振華（MAO ZHENHUA）作登記，與內地評級機構、中誠信集團創始人兼董事長、中誠信國際首席經濟學家、香港大學經管學院教授毛振華名字相同，有機會為同一人；原業主於2017年底以6800萬元購入，持貨近7年，帳面蝕800萬元或12%，若連使費料實蝕約1220萬元或約18%。