Unit Soho呎租高見120元 兩房月租4.5萬

英皇國際副主席楊政龍表示，旗下宏德街1號前英皇駿景酒店住宅項目，目前已達平頂階段，計劃本月推售，樓盤設有123伙，樓花期約6個月，鑑於同系The Unit租住品牌一直以來租金收入十分理想，為集團帶來穩定收益，因此亦會考慮把宏德街1號部分單位保留作長遠收租用途。

逾半租客來自內地

事實上，The Unit品牌自2022年推出以來，已有3個收租項目。楊政龍指出，最新加入的為中環奧卑利街28號出租項目The Unit Soho，項目上月起招租，迄今已租出超過20伙，佔首階段目標逾九成，個別高層連裝修單位實用呎租高見120元，兩房間隔，以實用面積約387方呎計，月租約4.5萬至4.6萬元水平。

他又補充稱，項目租客中有逾一半屬內地人士，本地客佔三成至四成，另有部分外籍人士，且全部為核心商業區上班族。他又預期，全幢物業全部69個單位租出，每月租金收入約150萬至200萬元。發展商昨開放項目16樓全層三伙示範單位，實用241至387方呎，包括兩個1房及1個兩房戶，其中實用387方呎16樓A室兩房戶，大房設有轉角大玻璃窗，除可俯瞰大館全景外，亦可飽覽中區商廈景，包括中環中心、國金二期等地標。