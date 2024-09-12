莫華倫家族723萬沽眀徳山 7年實蝕一成

九龍區半新盤亦出現蝕讓成交，正當啟德全新樓盤維港‧雙鑽、DOUBLE COAST I、天璽‧天等，部署短期內開售，同區屋苑尚‧珒溋有業主要損手離場。

利嘉閣首席聯席董事林麗芳表示，尚‧珒溋第1座低層H室，實用面積544方呎，3房間隔、望內園及車站廣場景，以1100萬元易手，實呎20,221元。原業主2019年以1320.8萬元一手買入，帳面蝕220.8萬元或17%，連使費料實蝕約290萬或22%。

尚‧珒溋3房1100萬沽 7年實蝕兩成

中原首席分區營業經理王秉義表示，南昌站匯璽第3B座中高層D室，實用面積436方呎，兩房間隔，新近以938萬元成交、實呎21,514元，買家為同區租客，近期決定轉租為買；原業主2017年961.68萬元一手購入，帳面蝕23.68萬元或2.5%，惟買入單位時獲發展商提供現金回贈，估計涉約11萬元，連使費料實蝕約68萬元或7%。

匯璽兩房938萬沽 7年實蝕7%

港島區方面，中原高級資深分區營業經理翁梓軒表示，灣仔囍匯3座低層B室，實用面積532方呎1房連儲物房間隔，以1001萬元易手、實呎18,816元，呎價失守2萬元關口，做價接近重返一手買入價；原業主2013年以955萬元一手買入，帳面仍然獲利46萬元或5%。

不過，在憧憬美國即將減息下，不乏買家趕趁減息前入市購入減價盤。中原高級分行經理謝家偉表示，荃灣朗逸峯12座高層F室，實用面積1015方呎3房間隔，遠望西環及港島少海景，以1330萬元易手、實呎13,103元，買家為同區換樓客；原業主早於2004年465.9萬元一手買入，帳面獲利864.1萬元，單位期內升值約1.9倍。