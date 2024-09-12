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「髮界愛美神」8萬租出 地利根德閣單位

【明報專訊】今年租務市場活躍，市場錄不少大額租務成交，其中星級髮型屋老闆PRIVATE i SALON老闆張韻嫦及相關人士持有的中半山地利根德閣一個3房單位，最新以月租近8萬元租出，張氏持貨約27年，租金回報約3.6厘。

市場消息指，上述單位為地利根德閣3座中層B室，實用1602方呎，剛以月租近8萬元租出，實用呎租約50元，與市價相若。資料顯示，單位由張韻嫦等人1997年2650萬元購入，租金回報約3.6厘。

張韻嫦為PS Group行政總裁，被市場稱為「髮界愛美神」，旗下PRIVATE i SALON以不同品牌設有6間分店，分佈多個高檔地區，如中環四季酒店、中建大廈、ifc mall等，過往亦有不少明星名人光顧，包括男團Mirror多名成員等。

家庭客5.4萬租富豪‧山峯4房雙套戶

另中原地產分區經理曾紀賢表示，沙田九肚富豪．山峯8座中層A室，實用面積1562方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，議價後以5.4萬元租出，實用呎租34.6元。租客為一組區內家庭客，業主2020年3571萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

日本空姐1.8萬租映灣園兩房戶

此外，東涌指標屋苑映灣園獲機組人員租住。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園第10座低層E室，屬實用面積544方呎兩房間隔、望山景，業主月租叫價1.8萬元，放盤兩日零議價租出，實呎租逾33元，新租客為兩名日本空姐，屬即睇即租；業主2012年8月382萬元買入，租金回報5.7厘。

美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，荃灣西海之戀1期9座中層D室，實用面積508方呎，2房間隔，業主早前以2.5萬元放租，放盤一周獲區內家庭客議價500元或2%，以月租2.45萬元承租、實用呎租約48元；業主2017年869.1萬元購入，租金回報近3.4厘。

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