中金張文朗：「穩增長」政策料發力 利內房回穩

內地政府上季推出多項支持房地產市場健康發展的政策後,不少投資者期望內房新盤銷售按年變幅能夠止跌回穩,惟上月「百強企業」新盤銷售按年下跌28%,較7月跌幅擴大,令市場頗為失望。華僑銀行環球金融巿場部環球金融巿場研究與策略部大中華地區研究主管謝棟銘上周在本欄表示,內房市場目前仍處於供過於求,要觀望政府有何政策可以減少供應,以及如何改善內地居民對收入增長的預期,促進置業需求回升。

東方匯理財富管理亞洲首席策略師Francis Tan本周在媒體分享會上亦指出,內地70個大中城市新建商品住宅價格指數不論一手樓或二手樓近月均按年跌幅擴大(見圖),指「即使內地製造業表現不錯,房地產市場仍然是問題所在」(While industries are doing fine in China……China's problem is still a real estate one)。

料「穩增長」政策快出台 促進下季明年經濟增長

投資最重要是向前看,中金張文朗認為,7月底召開中共中央政治局會議表明「宏觀政策要持續用力、更加給力」後,未來內地料會以更積極的財政政策及貨幣政策促進GDP增長,「我們預計財政政策力度會加大,貨幣政策也會延續寬鬆態勢,具體政策可能也會很快便出台,為今年第四季以至明年經濟增長打好基礎。」

基建投資出口增長下半年料加快

事實上,發改委和財政部於7月25日公布《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知,統籌安排約3000億元人民幣超長期特別國債資金,加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。張文朗分析,隨着上述政策已開始啟動,設備更新促進企業投資,以舊換新則促成消費,有利製造業及消費;他續說,由於7月底召開的中共中央政治局會議也提到「經濟政策的着力點要更多轉向惠民生、促消費」,故內地未來幾個月的宏觀政策料會在民生、消費方面做得比較多。

另外,張文朗指出,最近幾個月內地地方政府專項債發行提速,基建項目招標增加,故預計下半年內地基建投資增長會比上半年略好。消費及投資以外,出口是內地GDP增長的「三頭馬車」之一,佔經濟比重近20%。張文朗指出,由於內地製造業具備全球競爭力,海外經濟增長持續亦有利需求,料今年下半年出口按年增長率比上半年或略高,以美元計價,全年出口增長約達5%至6%,與去年錄得4.6%跌幅比較顯著改善,屬今年經濟增長亮點,料此趨勢延續至明年。

經濟處於大轉型 對房地產依賴減

雖然內地GDP首季增長5.3%後,第二季增長已放緩至4.7%,惟綜合上述分析, 張文朗預測,下半年內地GDP增長將會比第二季好,有信心全年可達經濟增長5%左右的政府目標,認為這也會為內地房地產市場提振信心及帶來支持:「我們認為內房調整最快的時間已過去,看統計局的數據,房價高點應該是在2021年上半年,現在已經是2024年下半年,調整最快的時間應該是過去的一段時間,至於具體什麼時間穩定下來,不易預測,但我們離企穩的時間應該愈來愈近。」

張文朗總結,在過去一段長時間,內地房地產市場處於上升周期時,居民及企業加槓桿,這令房地產市場對經濟增長的貢獻增加,但同時亦帶來高槓桿。他強調,目前內地經濟處於大轉型的周期,在新增長模式中,對房地產的依賴大幅降低,新經濟的重要性明顯提升,當中包括數字經濟、綠色經濟及生物醫藥等,向高質量發展邁進,「經濟轉型是有挑戰的,同時亦帶來一些機遇,所以我們在投資上也要從傳統思維轉換,然後尋找新的機遇。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]